Согласно данным доверенного источника, в настоящее время Apple работает над собственной антенной 5G, предназначенной для iPhone 2020. Несмотря на то, что Apple якобы остановила выбор на модеме Qualcomm Snapdragon X55 в качестве комплектующего для своего первого 5G iPhone, компания при этом вполне может разработать и свою собственную антенну, что станет первым шагом к созданию уже целого модема 5G Apple.

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Слухи о том, что новый iPhone 2020 года уж точно получит поддержку 5G, не утихают, а недавно появилось довольно интересное заявление, касающееся комплектующих данного устройства. Ссылаясь на источники, которые «знакомы с планами Apple», Fast Company пишет, что Apple займется разработкой собственной 5G-антенны для iPhone 2020.

Тот же источник уточняет, что Apple якобы не слишком довольна антенной Qualcomm QTM 525 для миллиметрового диапазона, которая присутствует в модеме Snapdragon X55 5G. Далее идет уточнение, что модем X55, безусловно, остается выбором Apple в этом сезоне, однако компания из Купертино модернизирует его с помощью собственной антенны 5G, которая будет соответствовать языку дизайна iPhone.

Такое решение может обернутся для Apple целым рядом проблем. Сразу на ум приходит серьезный промах производителя, связанный с антенной iPhone 4 («Antennagate»); с чем-то похожим может столкнутся и iPhone 2020 года. Кроме того, диапазон волн, отведенных под 5G, довольно узок, что значительно усложняет разработку 5G-антенн по сравнению с аналогами старых стандартов.

Кроме всего прочего, источник утверждает, что Apple использует антенну с «фазированной решеткой», позволяющей, с помощью технологии формирования луча, управлять входящим 5G-сигналом. Семейство iPhone 11 представило сверхширокополосную связь (UWB), которая позволяет повысить точность передачи данных. В настоящее время UWB-связь используется для передачи файлов между Airdrops и iPhone (как аналог Bluetooth), но эта же технология может найти свое применение в антенне 5G, принимая и отслеживая входящие сигналы.

Не стоит забывать, что все это пока на уровне слухов, однако звучат они достаточно правдоподобно. В конце концов, Apple не зря приобрела модемный бизнес Intel, и вполне может использовать эти ресурсы для разработки собственного модема 5G. Как известно, Apple не из тех компаний, которые с радостью выплачивают роялти и прочие сборы другим производителям за использование их оборудования. Дело идет к тому, что скоро Apple создаст iPhone, в котором будет использованы 5G-комплектующие, полностью изготовленные самой компанией.