A14 Bionic бессмысленно сравнивать с 6-ядерным процессором 15-дюймового MacBook Pro и мы расскажем почему

Переход на 5-нм техпроцесс в A14 Bionic может обеспечить следующим iPhone огромный шаг вперед по сравнению с предшественниками и конкурентами на Android. Тем не менее сопоставлять его с процессором из 15-дюймового MacBook Pro не стоит, а почему - мы обсудим ниже.

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Работа, которую Apple проделала с серией A Bionic с самого начала, исключительная. A13 Bionic превосходит своих конкурентов практически во всех отношениях и делает серию iPhone 11 одной из самых мощных на рынке смартфонов. A14 Bionic, который, вероятно, появится в устройствах серии iPhone 12 или iPhone 11s в сентябре этого года, несомненно, будет иметь более высокую производительность, чем A13 Bionic и его предшественники. Однако утверждать, что он «сможет пристыдить даже 6-ядерный процессор из 15-дюймового MacBook Pro» - явное заблуждение и чрезмерное упрощение.

Заявление сосредоточено на аналитике Джейсона Кросса (Jason Cross) из MacWorld, который опубликовал подробный отчет на тему: «Чего можно ожидать от процессора Apple A14 Bionic». В статье подробно рассматриваются как переход на 5-нм техпроцесс может повлиять на следующее поколение однокристальных систем от Apple; статья также разъясняет различия между 5-нм и 7-нм техпроцессом.

TSMC достигла на 80% большей логической плотности благодаря использованию 5-нм техпроцесса, что позволяет уместить приблизительно 15 миллиардов транзисторов на чипе 100 мм², который Кросс назвал идеальным для «высокопроизводительного премиального мобильного процессора», включающего многочисленные компоненты. Для сравнения, A13 Bionic содержит 8.5 миллиардов транзисторов на площади 98.5 мм².

Кросс отмечает, что количество транзисторов не отражает производительность процессора, но показывает, сколько места Apple получит под ядра и кеш-память. Тем не менее 5-нм техпроцесс TSMC, очевидно, на 15% эффективнее своего 7-нм предшественника при тех же показателях мощности (Вт). Кроме того, 5-нм чипы могут достигать уровня производительности 7-нм конкурентов, но потреблять при этом на 30% меньше энергии.