A14 Bionic бессмысленно сравнивать с 6-ядерным процессором 15-дюймового MacBook Pro и мы расскажем почему
Работа, которую Apple проделала с серией A Bionic с самого начала, исключительная. A13 Bionic превосходит своих конкурентов практически во всех отношениях и делает серию iPhone 11 одной из самых мощных на рынке смартфонов. A14 Bionic, который, вероятно, появится в устройствах серии iPhone 12 или iPhone 11s в сентябре этого года, несомненно, будет иметь более высокую производительность, чем A13 Bionic и его предшественники. Однако утверждать, что он «сможет пристыдить даже 6-ядерный процессор из 15-дюймового MacBook Pro» - явное заблуждение и чрезмерное упрощение.
Заявление сосредоточено на аналитике Джейсона Кросса (Jason Cross) из MacWorld, который опубликовал подробный отчет на тему: «Чего можно ожидать от процессора Apple A14 Bionic». В статье подробно рассматриваются как переход на 5-нм техпроцесс может повлиять на следующее поколение однокристальных систем от Apple; статья также разъясняет различия между 5-нм и 7-нм техпроцессом.
TSMC достигла на 80% большей логической плотности благодаря использованию 5-нм техпроцесса, что позволяет уместить приблизительно 15 миллиардов транзисторов на чипе 100 мм², который Кросс назвал идеальным для «высокопроизводительного премиального мобильного процессора», включающего многочисленные компоненты. Для сравнения, A13 Bionic содержит 8.5 миллиардов транзисторов на площади 98.5 мм².
Кросс отмечает, что количество транзисторов не отражает производительность процессора, но показывает, сколько места Apple получит под ядра и кеш-память. Тем не менее 5-нм техпроцесс TSMC, очевидно, на 15% эффективнее своего 7-нм предшественника при тех же показателях мощности (Вт). Кроме того, 5-нм чипы могут достигать уровня производительности 7-нм конкурентов, но потреблять при этом на 30% меньше энергии.
Кстати, никакого официального подтверждения, что A14 Bionic будет основан на 5-нм техпроцессе, не было, но Кросс использовал этот тезис в качестве рабочего предположения для своей статьи. Аргумент вполне убедителен, так как TSMC планирует начать массовое производство 5-нм чипов со второго квартала 2020 года. Кстати, сроки выхода основных флагманов намекают нам на то, что Android-устройства на 5-нм чипах появятся не раньше конца этого года или даже первого квартала 2020-го.
В своей статье Кросс весьма оптимистично отметил, что A14 Bionic может набрать вплоть до 5000 баллов в многопоточном тесте Geekbench 5. Столь высокая оценка затмила бы большинство процессоров в нашей базе данных, в том числе A12X Bionic из iPad Pro третьего поколения. С таким показателем A14 превзошел бы даже 45-Вт Intel Core i7-8850H (оценка которого составляет 4860) и 6-ядерный процессор, установленный в MacBook Pro 15 2018. Однако Кросса здесь немного неверно процитировали, поскольку, на самом деле, он отметил, что прогнозировать многоядерную производительность процессоров Bionic A14 сложно. Автор также писал, что предполагаемая производительность будущего процессора, судя по опыту от A11 Bionic до A13 Bionic, должна была бы составлять 4500 баллов, но показатель может быть куда выше.
Несмотря на это, идея использования синтетических тестов для демонстрации превосходства нового чипа серии Bionic над аналогами на архитектуре x86, совершенно не нова. В 2017 году ресурс 9to5Mac провозгласил, что iPhone 8 «быстрее, чем Core i5 из 13-дюймового MacBook Pro», ссылаясь на данные с Geekbench, приведенные сайтом Tom's Guide. Такие сравнения дают представление лишь о том, как показывают себя одинаковые процессоры (на одних и тех же архитектурах) в разных системах, как было написано в Forbes в 2015 году; но это не лучший способ сравнить iPhone с MacBook Pro или любым другим компьютером на архитектуре x86.
Проще говоря, Geekbench не измеряет фактическую производительность устройства в реальных, бытовых условиях использования. Вместо этого он (как и AnTuTu) просто тестирует «компоненты процессора или какой-либо другой части системы» (Forbes). Таким образом, A14 Bionic теоретически можно сравнить с чем-то вроде Core i7-8850H, но это сравнение быстро сойдет на нет, если выйти за пределы синтетического теста. A14 Bionic, как и все мобильные процессоры, потребляет энергию в гораздо большей степени, чем, например, Core i7-8850H. На практике это означает, что однокристальная система Apple не сможет поддерживать высокие тактовые частоты настолько долго, как процессор Intel.
Проще говоря, такие тесты, как Geekbench, предлагают моментальный срез того, чего однокристальная система может достигнуть в идеальном сценарии. Однако они не могут предложить корректное сравнение возможностей архитектур ARM и x86, т.к. не предназначены для этого. Подразумевая, что A14 Bionic соответствует производительности Core i7-8850H, игнорируются все ограничения первого, будь то другие комплектующие или пассивное охлаждение.
Несомненно, мобильные процессоры догоняют настольные и портативные аналоги. Изменения в аппаратном обеспечении – только один из путей достижения процессорами ARM производительность сопоставимой с чипами x86. Как мы видели в Windows 10, установленной на ARM-устройствах, таких, как Surface Pro X, оптимизация программного обеспечения играет огромную роль в том, насколько мощным является устройство и его процессор.