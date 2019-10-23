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TSMC уже готовит 5-нм процессор A14 Bionic для Apple iPhone 2020 года

Если Apple перейдёт на 5-нм техпроцесс в новом A14, то затраты на производство iPhone могут возрасти, что снова приведёт к росту цен на устройства. (?
Если Apple перейдёт на 5-нм техпроцесс в новом A14, то затраты на производство iPhone могут возрасти, что снова приведёт к росту цен на устройства. (?
Похоже, TSMC начала создание образцов A14 Bionic раньше, чем обычно. Эта информация содержится в недавнем китайском отчёте, где утверждается, что Apple уже получила первые инженерные образцы в конце сентября. Очевидно, есть и минусы в переходе с 7-нм на 5-нм техпроцесс: соотношение чистых кристаллов к пластине уменьшается, и цены на iPhone в 2020 году могут оказаться даже выше, чем в нынешнем поколении.
Bogdan Solca | 23/10/2019
5G Apple ARM iOS iPhone телефоны

TSMC готовится к масштабной поставке 5-нм чипов в первой половине 2020 года: тайваньские литейные заводы начали их производство ещё в апреле этого года. Apple, как один из крупнейших клиентов TSMC, всегда стремится интегрировать новейшие технологии в свои процессоры, поэтому ожидается, что в следующем году чипы A14 Bionic перейдут на 5-нм техпроцесс.

 Слухи о процессоре A14 2020 года появились ещё в феврале этого года; а недавний китайский отчёт не только подтвердил их, но также сообщил, что TSMC уже производит 5-нм чипы с помощью технологии фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV). Более того, Apple уже успела получить некоторые тестовые образцы в сентябре этого года.

A13 Bionic, произведенный TSMC по 7-нм техпроцессу не в EUV, явно быстрее своего предшественника, но также требует немного больше энергии. Соответственно, Apple оснастила новые модели iPhone 11 более крупными аккумуляторами, что немного увеличило толщину устройств. 5-нм техпроцесс должен снова снизить энергопотребление на 20%, но ещё неизвестно, какова будет производительность на ватт, удастся ли Apple правильно настроить их, или, в сущности, ничего не изменится по сравнению с A13.

Станут ли iPhone высокого класса более доступны в следующем году? Согласно китайскому отчету, это крайне маловероятно, потому что переход к 5-нм техпроцессу сопровождается одним существенным недостатком: соотношение чистых кристаллов к пластине станет меньше, а стоимость пластин, таким образом, увеличится. Это означает, что новые устройства могут существенно подорожать. Хотя, судя по предыдущим исследованиям рынка, поклонники iPhone не станут возражать против повышения цен, так что всё идёт своим чередом.

Источник(и)

Weibo

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Bogdan Solca, 2019-10-23 (Update: 2019-10-23)

 