В 17 приложениях в Apple App Store обнаружены трояны-кликеры

Компания Wandera, занимающаяся исследованиями в области безопасности, обнаружила вредоносное ПО в 17 приложениях в Apple App Store. В них присутствовал троянский кликер, который в фоновом режиме расходовал трафик, переходя по рекламным ссылкам определенных веб-сайтов. Приложения прошли строгий отбор Apple, поскольку они не содержали вирусов, встроенных непосредственно в их код, а просто подключались к удалённому серверу для выполнения мошеннической деятельности.

Даже самая лучшая защита может иметь брешь.

Исследователи из компании Wandera, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили троянские программы в 17 приложениях из App Store, которые попали в магазин лишь после одобрения Apple. Данные программы (перечислены ниже) уже удалены из App Store.

Вредоносное ПО, обнаруженное в приложениях, не наносит непосредственного вреда устройству пользователя или безопасности личных данных. Вместо этого вредоносная программа представляет собой троян-кликер, который используется для совершения мошенничества с рекламой.

Проще говоря, данное вредоносное ПО открывает веб-страницы в фоновом режиме и переходит по разным ссылкам без ведома пользователя. Такие трояны создаются для того, чтобы увеличить доход от рекламы, который полностью зависит от количества кликов по размещённым на сайте ссылкам. Таким образом, троян-кликер автоматизирует процесс «кликанья» и увеличивает количество просмотров рекламы обманным путем.

Несмотря на то, что заражённые приложения не собирали личные данные пользователей, они всё же могли увеличить траты мобильного трафика и сократить время автономной работы устройства.

Так как же заражённые приложения проходили строгую проверку Apple? Ведь Apple App Store известен своим невероятно скрупулёзным процессом «досмотра» для выявления любых вредоносных приложений. Оказалось, что в программах из списка ниже не было обнаружено вирусов, встроенных непосредственно в их код. Тем не менее, приложения могли обращаться к удалённому серверу, который, собственно, и запускал мошенническую веб-активность.

Apple заявила, что пересмотрит всю процедуру проверки приложений, чтобы улучшить процесс обнаружения подобных вредоносных программ в будущем.

Все 17 зараженных приложений были созданы одним разработчиком – AppAspect Technologies Pvt. Ltd. Если на вашем устройстве Apple установлено что-либо из данного списка, рекомендуем немедленно удалить эти программы: