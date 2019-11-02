LG опубликовала график обновлений на 4 квартал 2019 года: V50 ThinQ, V40 ThinQ и G7 ThinQ в нём не значатся

Владельцам LG V50 ThinQ, V40 ThinQ и G7 ThinQ придётся подождать до следующего года, чтобы получить обновление до Android 10. А вот LG G8 ThinQ получит последнюю версию ОС ещё до конца года, в то время как некоторые другие смартфоны наконец-то дождутся Android 9.0 Pie в последнем квартале 2019-го.

LG обещала повысить скорость выпуска обновления ОС, но, пока что она лишь частично сдержала своё слово. За этой южнокорейской компанией закрепилась репутация одного из наиболее медленных поставщиков обновлений для своих устройств (многие из её бывших флагманов так и не обновились до Android 9.0 Pie). Например, LG V20 только начал получать прошлогоднюю версию Android, а не так давно мы критиковали компанию за то, что она всё никак не может предоставить стабильную версию Android 9.0 Pie для LG V40.

Четвёртый квартал 2019 года мог бы стать новой главой для LG с точки зрения обновлений ОС, но в этот период лишь один из последних флагманов производителя получит Android 10 – G8 ThinQ (доступен на Amazon). Хотя есть вероятность, что речь идёт только об устройствах из Южной Кореи, поскольку прошлые обновления ОС, для прочих смартфонов, ещё не завершены. Возможно, вы сможете опробовать бета-сборку раньше, если попадете в программу LG OS Preview.

Однако, к сожалению, V50 ThinQ, V40 ThinQ и G7 ThinQ отсутствуют в списке обновлений на четвертый квартал 2019 года. К тому же, многие смартфоны LG ещё не получили Android 9.0 Pie. Счастливчиками, попавшими в список обновлений до 9-ки в этом квартале, стали: LG Q9, X5 (2018), X4 (2019) и V20, который LG почему-то переименовала в V20 ThinQ.

Кроме того, LG G7 One получит Android 10 до конца года. Тем не менее, это будет сделано в рамках программы Android One, а не через LG. Google контролирует выпуск обновлений ОС на Android One, поэтому здесь LG не за что похвалить.

Ещё неизвестно, выполнит ли южнокорейская компания свои обещания касательно обновления до Android 10 хотя бы одного G8 до конца этого года, поскольку до окончания текущего квартала и 2019-го в целом остаётся не так много времени. Однако есть надежда, что в будущем году LG улучшит обслуживание и начнет предоставлять своим пользователям более своевременные обновления ОС. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свои мысли в комментариях.