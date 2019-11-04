Asus Zenfone 6 уже начал получать обновления до Android 10
На прошлой неделе Asus разослала обновление до Android 10 своим прошлогодним флагманам Zenfone 5Z. Это решение немного удивляет, поскольку ожидалось, что первым в очереди будет Zenfone 6. Однако проблема уже решена: пользователи Asus Zenfone 6 тоже начали получать Android 10 по воздуху (OTA).
Правда, Zenfone 5Z получил лишь бета-версию прошивки, а следующему поколению флагманов Asus приходит уже стабильное обновление. Как это часто бывает с обновлениями ОС, развертывание, скорее всего, будет происходить поэтапно. Владельцы данной модели смартфона в Индии и США уже получают обновление, поэтому каких-либо значительных задержек в его распространении не ожидается.
Обновление до Android 10 добавляет полное управление жестами. Как обычно Asus предоставила сравнительно небольшой файл прошивки – на 809 МБ. Таким образом, компания Asus стала одним из первых производителей, которые разослали стабильную версию Android 10 своим устройствам (в это число также входят Xiaomi, OnePlus и Essential).
Zenfone 5Z также должен получить стабильную прошивку в ближайшие недели.