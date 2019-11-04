Asus Zenfone 6 уже начал получать обновления до Android 10

Ещё на прошлой неделе Asus разослала бета-версию Android 10 прошлогодним Zenfone 5Z. Флагман этого года, Zenfone 6, тоже начал получать стабильную Android 10, что подтверждают пользователи из США.

На прошлой неделе Asus разослала обновление до Android 10 своим прошлогодним флагманам Zenfone 5Z. Это решение немного удивляет, поскольку ожидалось, что первым в очереди будет Zenfone 6. Однако проблема уже решена: пользователи Asus Zenfone 6 тоже начали получать Android 10 по воздуху (OTA).

Правда, Zenfone 5Z получил лишь бета-версию прошивки, а следующему поколению флагманов Asus приходит уже стабильное обновление. Как это часто бывает с обновлениями ОС, развертывание, скорее всего, будет происходить поэтапно. Владельцы данной модели смартфона в Индии и США уже получают обновление, поэтому каких-либо значительных задержек в его распространении не ожидается.

Обновление до Android 10 добавляет полное управление жестами. Как обычно Asus предоставила сравнительно небольшой файл прошивки – на 809 МБ. Таким образом, компания Asus стала одним из первых производителей, которые разослали стабильную версию Android 10 своим устройствам (в это число также входят Xiaomi, OnePlus и Essential).

Zenfone 5Z также должен получить стабильную прошивку в ближайшие недели.