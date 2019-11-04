Notebookcheck

Asus Zenfone 6 уже начал получать обновления до Android 10

Asus Zenfone 6. (Источник: Firstpost)
Asus Zenfone 6. (Источник: Firstpost)
Ещё на прошлой неделе Asus разослала бета-версию Android 10 прошлогодним Zenfone 5Z. Флагман этого года, Zenfone 6, тоже начал получать стабильную Android 10, что подтверждают пользователи из США.
Ricci Rox | 04/11/2019
Android ARM телефоны Software

На прошлой неделе Asus разослала обновление до Android 10 своим прошлогодним флагманам Zenfone 5Z. Это решение немного удивляет, поскольку ожидалось, что первым в очереди будет Zenfone 6. Однако проблема уже решена: пользователи Asus Zenfone 6 тоже начали получать Android 10 по воздуху (OTA).

Правда, Zenfone 5Z получил лишь бета-версию прошивки, а следующему поколению флагманов Asus приходит уже стабильное обновление. Как это часто бывает с обновлениями ОС, развертывание, скорее всего, будет происходить поэтапно. Владельцы данной модели смартфона в Индии и США уже получают обновление, поэтому каких-либо значительных задержек в его распространении не ожидается.

Обновление до Android 10 добавляет полное управление жестами. Как обычно Asus предоставила сравнительно небольшой файл прошивки – на 809 МБ. Таким образом, компания Asus стала одним из первых производителей, которые разослали стабильную версию Android 10 своим устройствам (в это число также входят Xiaomi, OnePlus и Essential).

Zenfone 5Z также должен получить стабильную прошивку в ближайшие недели.

Источник(и)

Reddit

Ещё по теме

LG действительно пытается улучшить свою репутацию в сфере обновлений ОС? (Источник: LG)
LG опубликовала график обновлений на 4 квартал 2019 года: V50 ThinQ, V40 ThinQ и G7 ThinQ в нём не значатся 02/11/2019
Появились фото, якобы показывающие Mi Mix 4 с селфи-камерой под дисплеем. (Источник: Slashleaks)
Mi Mix 4 с подэкранной селфи-камерой? 31/10/2019
Mi CC9 Pro. (Источник: Weibo)
50-кратный зум Xiaomi Mi CC9 Pro в центре внимания 31/10/2019
Смартфоны с разъемом для наушников стали вымирающим видом. (Изображение: Lifewire)
Лучшие смартфоны 2019 года с 3.5-мм аудио разъемом 27/10/2019
Asus Zenfone 6. (Источник: Firstpost)
DxOMark: Asus Zenfone 6 за $500 – устройство с весьма конкурентоспособными камерами 05/10/2019
С помощью кастомного ядра на Asus ZenFone 6 можно установить частоту обновления экрана 75 Гц. (Изображение: Asus)
Нужна более высокая частота обновления экрана для ZenFone 6? С пользовательским ядром Proton – это не проблема 08/09/2019
Серия Asus ProArt StudioBook предназначена для специалистов в области графики. (Изображение: Asus)
IFA 2019 | Флагман новой серии Asus ProArt StudioBook получил процессор Core i9-9980HK и видеокарту Nvidia Quadro RTX 6000 04/09/2019
Asus Zephyrus S GX701 станет первым ноутбуком с 300-Гц дисплеем. (Изображение: Asus)
IFA 2019 | Анонс Asus ROG Zephyrus S GX701: первый в мире игровой ноутбук с 300-Гц дисплеем 04/09/2019
Возвращение: AMD Radeon RX 5500M до...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 11 > Asus Zenfone 6 уже начал получать обновления до Android 10
Ricci Rox, 2019-11- 4 (Update: 2019-11- 4)

 