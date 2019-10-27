Лучшие смартфоны 2019 года с 3.5-мм аудио разъемом
В 2016 году Apple выпустила iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые шокировали мир отсутствием аудио разъема, которое еще и преподносилось в качестве инновации. Несмотря на то, что Apple не первой решилась на такой смелый шаг (эстафета принадлежит ныне "покойной" LeEco), именно поступок яблочников спровоцировал медленное и постепенное, но стабильное снижение количества новых моделей смартфонов с разъемом для наушников.
На сегодняшний день, все крупные компании за исключением LG уже выпустили как минимум по одному флагману без аудио разъема. В эти плотные ряды вошел и Samsung, так как южнокорейский производитель все же отказался от соответствующего разъема в Galaxy Note 10.
Как бы иронично это не звучало, но отсутствие аудио разъема уже становится премиальной фишкой. Головной болью всех любителей стандартных наушников теперь стал поиск топовых моделей с 3.5-мм аудио разъемом. Мы решили упростить им жизнь и составили список отличных моделей с традиционных аудио выходом.
В списке присутствуют только модели выпущенные в текущем году к каждой из которых мы приложили краткое описание сильных и слабых сторон, а также уровень цена-качество.
1. Xiaomi Mi 9T/9T Pro
В конце 2018 года Xiaomi представила суббренд Redmi, который тут же порадовал мир появлением отличных бюджетников серии Redmi 7. Однако, как все и ожидали, чуть позже были представлены более впечатляющие модели Redmi K20 и K20 Pro. Для международного рынка Xiaomi выпустила данные модели под именами Mi 9T и Mi 9T Pro - обе они оказались на первом месте нашего списка.
Из этих двух аппаратов особенно высокое соотношение цены-качества именно у Mi 9T: в зависимости от магазина его цена может составлять $300. С таким ценником начинка его кажется просто невероятно крутой: тройная основная камера, AMOLED дисплей, выдвижная фронтальная камера, батарея на 4000 мАч энергоэффективный и производительный чипсет Snapdragon 730 и, конечно же, 3.5-мм аудио разъем.
По факту, на данный момент мы считаем Mi 9T лучшим в мире смартфоном по соотношению цены и качества. Без исключений.
Конечно, младшая модель не является флагманской, но она очень близка к этому понятию. Ей бы не помешали стереодинамики и защиты от пыли и влаги, но в остальном нареканий нет. В любом случае, вы не сможете найти лучшей начинки за такие деньги.
2. Samsung Galaxy S10+
Galaxy Note 10 перешел на темную сторону, оставив нас с S10+. Дело в том, что S10+ замахнулся на звание лучшего смартфона на рынке, так как на данный момент его можно приобрести за $700.
В основе аппарата лежит Snapdragon 855, модуль с качественными камерами, защита по стандарту IP68, стереодинамики и большая батарея на 4100 мАч. С программной точки зрения все также хорошо: One UI предлагает множество функций, бережет заряд батареи, а Samsung обещают своевременные обновления. Аудио разъем в устройстве не простой, а с собственным ЦАП.
Пожалуй, единственной проблемой S10+ является отсутствие конкурентоспособной технологии быстрой зарядки. Как бы там ни было, на данный момент Samsung Galaxy S10+ является наилучшим смартфоном с аудио разъемом на данный момент.
3. LG G8
В стане LG произошло столкновение двух титанов: V40 и G8. С одной стороны, у V40 на одну камеру больше - доступен телеобъектив. С другой стороны, G8 просто в цело лучше. Как и S10+, в основе данного аппарата лежит Snapdragon 855. Впервые компания LG использует OLED дисплей в G-серии смартфонов и мы ей за это очень благодарны. LCD дисплеи — особенно от LG — обладают определенными недостатками и на их фоне OLED выглядят гораздо более выигрышно.
Камеры у G8 прекрасные. Вернее, они слегка хуже, чем у Galaxy S10+, но все еще заметно лучше, чем у некоторых других моделей в списке; кстати, в приложении камеры от LG самый функциональный ручной режим в мире. Емкость батареи смартфона была увеличена до 3500 мАч - у G7 было 300 мАч. Вместе с энергоэффективными алгоритмами повышенная емкость позволила выйти на один уровень с S10+ по автономности.
Тем не менее, наиболее заметные преимущества G8 скрыты внутри его начинки: лучшая в классе виброотдача, качественная съемка видео и, возможно, лучшие микрофоны среди Android смартфонов. Кстати, ЦАП в данной модели попросту лучше, чем в любом другом смартфоне во всем мире - речь идет о 32-битном Hi-Fi Quad DAC, который по качеству превосходит все решения конкурентов.
Единственный нюанс связан с обновлениями и мы надеемся, что LG исправят свое поведение. Плохое ПО способно испортить даже самый лучший смартфон.
4. Asus ROG Phone 2
Asus ROG Phone 2 - это самый впечатляющий, на сегодняшний день, смартфон. Он может похвастаться AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, двойной камерой, батареей на 6000 мАч с поддержкой 30-Вт зарядки, массивом из четырех микрофонов, двумя вибромоторами, стереодинамиками, а также мощным чипсетом Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и встроенной памятью вплоть до 1 ТБ. Вполне естественно, не обошлось и без 3.5-мм аудио разъема. По факту, даже в процессе чтения характеристик ROG Phone 2 дух захватывает.
Тем не менее, такая диковинка стоит очень немалых денег: ценник ROG Phone 2 составляет $899 в США. Стоит ли он того? Должно быть. В конце концов, Google Pixel 4 стоит всего на $100 меньше и явно хуже по совокупности характеристик, чем ROG Phone 2.
Конечно, Asus поработали не над всеми аспектами новинки: камера по уровню хуже, чем у S10 и P30, сам по себе дисплей хуже, чем у флагманов Samsung и даже LG. Мы уже не говорим о том, что выглядит смартфон так, будто за его дизайн отвечал школьник-игрок Fortnite.
Но даже так, не рекомендовать ROG Phone 2 очень сложно. Свои недостатки данная модель компенсирует своей сущностью: невероятным аппаратным обеспечением в невероятном корпусе. Словом, ребята в Asus творят невероятные вещи.
5. Huawei P30
Пусть флагманский P30 Pro и является о своему уникальным смартфоном — особенно если говорить о его зуме и ночной съемке — у него отсутствует 3.5-мм аудио разъем. Однако, его меньший и более доступный по цене собрат - P30 - выходом на наушники обладает. Мы еще раз находим подтверждение тому, что отсутствие аудио разъема является признаком премиальног оустройства.
Итак, у P30 имеется большой 6.1-дюймовый OLED дисплей. Он произведен компанией Samsung - это все, что нужно знать о его качестве. Под капотом у смартфона фирменный чипсет Kirin 980, который являет собой альтернативу Snapdragon 855 от Huawei.
Несмотря на то, что P30 не так хорош в плане камеры, как P30 Pro, в целом результаты его RYYB 40-МП фотосенсора мы находим впечатляющими. У данного фотосенсора нет оптической стабилизации, а телеобъектив ограничен трехкратным оптическим зумом. Но даже с учетом таких недостатков эта модель снимает лучше многих флагманов на рынке и стоит около $550, за счет чего и попадает в наш список.
У P30 почти самая слабая батарея среди соперников в данном списке (3650 мАч). По факту, это не полноценный флагман, а нечто вроде OnePlus 7. В любом случае, данная модель очень хороша и, опять-таки обладает аудио разъемом.
Среди других аппаратов мы особо хотели бы отметить Moto G8 Plus, Asus Zenfone 6 и Google Pixel 3a.