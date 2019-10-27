Лучшие смартфоны 2019 года с 3.5-мм аудио разъемом

Пусть флагманский P30 Pro и является о своему уникальным смартфоном — особенно если говорить о его зуме и ночной съемке — у него отсутствует 3.5-мм аудио разъем. Однако, его меньший и более доступный по цене собрат - P30 - выходом на наушники обладает. Мы еще раз находим подтверждение тому, что отсутствие аудио разъема является признаком премиальног оустройства.

Итак, у P30 имеется большой 6.1-дюймовый OLED дисплей. Он произведен компанией Samsung - это все, что нужно знать о его качестве. Под капотом у смартфона фирменный чипсет Kirin 980, который являет собой альтернативу Snapdragon 855 от Huawei.

Несмотря на то, что P30 не так хорош в плане камеры, как P30 Pro, в целом результаты его RYYB 40-МП фотосенсора мы находим впечатляющими. У данного фотосенсора нет оптической стабилизации, а телеобъектив ограничен трехкратным оптическим зумом. Но даже с учетом таких недостатков эта модель снимает лучше многих флагманов на рынке и стоит около $550, за счет чего и попадает в наш список.

У P30 почти самая слабая батарея среди соперников в данном списке (3650 мАч). По факту, это не полноценный флагман, а нечто вроде OnePlus 7. В любом случае, данная модель очень хороша и, опять-таки обладает аудио разъемом.

Среди других аппаратов мы особо хотели бы отметить Moto G8 Plus, Asus Zenfone 6 и Google Pixel 3a.