Аудио разъёму – жить: новый Mate 30 доказал, что производители Galaxy Note 10 и Note 10+ были не правы

Задумывались ли вы, что необходимо современному флагману? Особенно в свете последних событий, когда Samsung убрала 3,5-мм разъём для наушников? У Huawei есть ответ для вас, и он может быть презентован уже в следующем месяце. Речь о Mate 30 и Mate 30 Pro, в которых будет многострадальный аудио разъём, судя по новой утечке.

Samsung, похоже, окончательно отказалась от аудио разъёма для наушников, утвердив своё решение в Galaxy Note 10 и Note 10+, но вот Huawei остается верной надёжному порту. Эта новость распространилась в Twitter благодаря пользователю @Sudhanshu1414, который выложил фотографии чехлов для смартфонов серии Mate 30.

Конструкции соответствуют текущему представлению о Mate 30: имеется вырез для камеры, расположенной на круглой платформе (такой же, как Lumia-esque в Nokia), которая судя по краям отверстия будет немного выступать из корпуса, а также есть продолговатый вырез для светодиодной вспышки.

Кроме того, видны отверстия для динамика внизу, порта USB Type-C и микрофона, что является стандартным набором для современного смартфона. Тем не менее, в чехлах также есть место для 3,5-мм разъема под наушники, что уже является некой диковинкой среди флагманов. @Sudhanshu1414 подтвердил, что Mate 30 станет одной из немногих флагманских серий (помимо Galaxy S10), которая сохранит аудио разъём.

Серия Mate 30 может быть выпущена уже в следующем месяце. Ожидается, что устройства из данной линейки получат четыре модуля основной камеры, процессор Kirin 990 и, возможно, батарею на 4400 мАч.