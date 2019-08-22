Никаких больше сладостей: Google объявила о новой схеме именования для будущих версий Android

Google наконец объявила название своей юбилейной мобильной ОС... Android 10. Просто Android 10. «Десертная» тема, которая использовалась в течении последнего десятилетия, больше не актуальна: теперь стиль бренда будет развиваться в другом направлении.

Android – это распространенная во всём мире, мобильная операционная система, которая со времён третьей версии («Cupcake») стала использовать дополнительные названия обновлений. Эта традиция переросла в налаживание связей с Nestle во время выпуска версии ОС, известной как «KitKat».

Естественно, после объявления о выходе юбилейного обновления, ранее известного только как Android Q, появилось множество догадок относительно того, что может скрываться за этой буквой. В конце концов Google объявила, что традиция «сладких» наименований останется позади.

Таким образом, следующее крупное обновление будет называться просто «Android 10». С одной стороны – это утрата отличительной особенности ОС, но с другой – станет проще ориентироваться во всём многообразии обновлений. Кроме того, это вполне уместно в свете 10-летия бренда в этом году.

Изменения коснулись также логотипа и талисмана Android – «Энди» (Andy). Он по-прежнему будет выглядеть как маленький человекоподобный робот с округлой головой и конечностями, однако, его оттенок станет несколько другим и чуть изменятся пропорции.

То же самое касается и характерного шрифта логотипа, у которого теперь будут более закругленные углы и другая цветовая схема: вместо зеленой – черная. Android 10 будет официально представлен через несколько недель и, возможно, сразу вместе с ОС выйдет и долгожданная серия смартфонов Pixel 4.