Самое оригинальное приглашение на I/O 2019 от Google

Тем не менее, если вы не любитель загадок, то расстраиваться тоже не стоит, ведь самые активные пользователи уже выяснили, что конференция состоится 7 мая (и продлится до 9 мая) в Амфитеатре Шорлайн, расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния. Поговаривают, что первый человек отгадавший код и опубликовавший ответ под сообщением с загадкой, размещённом в Twitter, получил бесплатный билет на мероприятие. Но вот, что известно точно, так это то, что глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) подтвердил информацию касательно места и времени конференции. Так что теперь остается лишь ждать того момента, когда Google презентует свои новинки. Или нет?

Ранее мы уже упоминали о некоторых новых функциях ОС Android Q, раскрытых разработчиками XDA-Developers: появятся тёмная тема оформления, десктопный режим, новые настройки для разработчиков, усиленный контроль разрешений для приложений и т.п. Сейчас в Сети начали появляться и другие сведения о новой версии ОС. В ней будет улучшенное распознавание лиц с использованием разных источников информации (инфракрасной камеры, точечного проектора и т.д.), новые инструменты для работы со скриншотами, возможности настройки шрифта, форм всех иконок и основного цвета системы.

Также будет добавлена кнопка быстрого отключения всех датчиков, иконка для отображения 5G и системная поддержка технологии шифрования WPA3. Приятным бонусом к конфиденциальности станет наличие уведомлений об использовании микрофона или геолокации различными приложениями в режиме реального времени.

Что ж, будем ждать новых подробностей о новинке, а также официального списка устройств, которые первыми получат долгожданное обновление до «десятки». Напомним, что вечно отстающий Xiaomi в это раз не пасёт задних, ведь тестирование Android Q происходило на одном из самых популярных сейчас смартфоне Mi 8, значит и обновление он получит в числе первых.