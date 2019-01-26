Lenovo завидует успеху Xiaomi?

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Претензии представителей Lenovo заключаются в том, что Xiaomi якобы обманула пользователей, заявив, что их новинка Mi Mix Flex (или Mi Dual Flex) является первым в своем роде смартфоном со сгибающимся сразу в двух местах экраном. И тут же напомнили о своём дебюте на Lenovo Tech World 2016, где компания продемонстрировала первый в мире прототип телефона, который можно было надевать на руку.

Так как до массового производства дело не дошло, то многие уже и думать забыли о том, что было три года назад. Однако сами обвинения Lenovo в сторону Xiaomi выглядят, как минимум, странно, поскольку на том же Lenovo Tech World 2016 был также представлен первый складной планшет, дизайн которого, как вы уже догадались, полностью повторил Royole FlexPai. Да, пускай последний был сделан впопыхах, на скорую руку, косо-криво лишь бы раньше всех, однако, разве не он первым «нарушил» авторское право Lenovo? А что уже тогда говорить о многочисленных патентах других компаний?

Все это выглядит довольно странно и подозрительно напоминает попытку привлечь к себе внимание. И это при том, что даже внешний вид прототипа Lenovo похож на новинку от Xiaomi не больше, чем матрас похож на складной стол. Собственно, один из них пластично изгибается, а второй складывается по специальным швам. Однако в своих претензиях Lenovo упомянула также о том, что Xiaomi предложила лишь прототип, но никак не коммерческое решение, а прототипом сегодня никого не удивишь (как бы намекая, что, мол, мы уже такое делали, и что дальше?). В бизнесе, как известно, лучше не тот, кто первый, а тот, кто продал. И в этом смысле Xiaomi сейчас находится в лидерах. Действительно, никто не станет выяснять отношения с каким-то мелким производителем, пусть он и первый. А вот китайская компания, находящаяся в шаге от запуска первого смартфона со складным дисплеем – это уже другой вопрос.