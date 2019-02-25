Новая модель Lenovo IdeaPad C340 одной из первых будет нести процессоры Zen+ Ryzen 3, Ryzen 5 и Ryzen 7, которые были представлены на CES 2019. По производительности конфигурации с AMD должны быть эквивалентны Intel Whiskey Lake-U, но ценник ожидается на $50 меньше. В продаже новинке окажутся в следующем месяце.

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Выставка Mobile World Congress обычно дарит миру громкие смартфонные анонсы, но и без ноутбучных новинок снова не обошлось. Компания Lenovo представила представила обновленные модели IdeaPad и ThinkPad, которые поступят в продажу в Марте-Июне текущего года.

Итак, первым новые процессоры получает трансформер IdeaPad C340. Данная модель будет выпускаться как в 14 (C340-14IWL), так и в 15 дюймах (C340-15IWL), набор портов у них буде одинаковый несмотря на различные размеры. Кроме того, новинки порадуют тонкими рамками дисплея, подсветкой клавиатуры (опция), усиленной стекловолокном крышкой, дискретной видеокартой вплоть до Nvidia MX230 и шторкой веб-камеры TrueBlock Privacy Shutter в духе последних моделей ThinkPad.

Естественно, главной новинкой в начинке ноутбуков станут их процессоры. Если Intel Core i3-8145U, i5-8265U и i7-8565U из семейства Whiskey Lake-U вполне ожидаемы, то 14-дюймовый C340 с чипами AMD Ryzen 3 3200U, Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U Zen+ со встроенной видеокартой Radeon RX Vega - это что-то новенькое. Вариант на AMD совсем чуть чуть толще аналога с чипами Intel (17.93 мм против 17.94 мм), но в остальном они идентичны. Вообще, Ideapad C340 выглядит как идеальный кандидат для честного сравнения производительности процессоров AMD Zen+ и Intel Whiskey Lake-U.

В продажу 14- и 15.6-дюймовые IdeaPad C340 поступят в Марте в Европе и ближнем Востоке, а также в в Апреле в США. Стартовая цена составляет $450 и $500 соответственно. В США название модели также будет содержать приставку "Flex", которая разграничивает трансформируемые ноутбуки и Windows-планшеты с отстегиваемыми клавиатурами.