Lenovo порадует новенькими ThinkPad L390 и L390 Yoga к Новому году

Компания Lenovo презентовала 13.3-дюймовые ноутбуки ThinkPad L390 и ThinkPad L390 Yoga, из которых последний также может использоваться в качестве планшета. Устройства принадлежат к бизнес-классу, а приобрести их можно будет еще до конца 2018 года.

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Производители всячески пытаются успеть анонсировать, открыть предзаказ, а лучше – запустить в продажу – как можно больше новинок до конца этого года, ведь многие ещё не приобрели подарки к праздникам и по-прежнему являются ценной целевой аудиторией. К этой когорте продавцов присоединилась и компания Lenovo, представившая портативные компьютеры ThinkPad L390 и ThinkPad L390 Yoga, которые можно будет заказать до Нового года.

Технические характеристики новинок включают: процессор Intel Core восьмого поколения (Whiskey Lake с чипом Core i3, Core i5 или Core i7 в зависимости от версии), ОЗУ 32 ГБ и 512 ГБ твердотельного накопителя PCIe, слот для карты microSD, порты USB Type-C и HDMI, а также дактилоскопический сканер. Кроме того, обе модели оснащены экраном на 13.3 дюйма с разрешением Full HD, 1920 × 1080 пикселей.

Главное отличие между двумя устройствами заключается в том, что у ThinkPad L390 крышка открывается на 180 градусов, а у версии ThinkPad L390 Yoga – вращается на 360 градусов. Это позволяет использовать вторую модель и в качестве ноутбука, и в качестве планшета. Кроме того, в комплект к Yoga-версии входит перо Active Pen. Правда, стоит признать, что ThinkPad L390 способен проработать на два часа больше, чем его брат-трансформер, а именно: 14 часов против 12. Также версия ноутбука-планшета будет стоить дороже (от $889), чем классический вариант (от $659).