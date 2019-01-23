Новый трансформер Acer Chromebook Spin 512: то ли ноутбук, то ли планшет

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Устройства-трансформеры давно вошли в наш обиход и заняли почётное место в сердцах любителей портативной техники. Собственно, новый Chromebook Spin 512 и его младший брат Chromebook 512 от Acer как раз таки ориентированы на этот потребительский сегмент, а также на учащихся в лице школьников и студентов, которым ноутбук необходим во время занятий. Кстати, памятуя неаккуратность последних, устройства защищены по стандарту MIL-STD 810G, так что неудачное падения с высоты 1,2 метров или пролитый случайно чай им и вовсе не по чём – всё это ноутбуки переживут без последствий.

Примечательно, что в новинках неслучайно установлена операционная система Chrome OS, поскольку Google разработала специальные сервисы для учащихся, как например, пакет G Suite for Education, Google Classroom и т.п. Что же касается прочих характеристик устройств, то первое отличие, о котором стоит упомянуть это физические различия моделей: в Chromebook Spin 512 крышку можно раскрыть на 360 градусов, тогда как в Chromebook 512 – лишь на 180. Оба устройства имеют модификации как со стандартными, так и с сенсорными дисплеями.

А вот параметры дисплеев одинаковые: размер 12 дюймов, IPS-матрица, разрешение 1366 × 912 пикселей и соотношение сторон 3:2. Далее, снова по отличиям: Chromebook Spin 512 получит более продвинутый процессор (с 4-ядерным чипом Intel Pentium Silver N5000 либо Celeron N4100), а Chromebook 512 – вариант поскромнее (2-ядерный процессор Celeron N4000). Кроме того, модель Spin содержит в комплектации стилус Wacom EMR. Параметры ОЗУ и флеш-памяти, вероятно, будут представлены в нескольких конфигурациях, но пока говорят о диапазоне в 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ внутреннего накопителя.

Также ноутбуки будут оснащены стереодинамиками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, слотом для microSD, двумя портами USB 3.0 Type-A и ещё двумя – USB 3.0 Gen 1 Type-C, а также батареей ёмкостью 3920 мАч.

Последнее отличие между моделями касается камер: Chromebook 512 получит веб-камеру на 5 МП, а Chromebook Spin 512 сразу две камеры – фронтальную, с разрешением HD (720 пикселей), и заднюю на 8 МП. Можно было бы еще упомянуть защитное стекло Antimicrobial Corning Gorilla Glass в Spin-версии, и механически закреплённые клавиши в Chromebook 512, но это уже детали. Заявленная автономность работы устройств – до 12 часов.

Ноутбуки появятся на рынке в апреле этого года по цене от $450 за старшую Spin-модель и от $330 за младшую соответственно.