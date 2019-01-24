Игровой монитор ASUS ROG Strix XG49VQ: не 8К, но всё равно приятно

ASUS может порадовать не только пользовательскими ноутбуками, но и немаловажными комплектующими для игр. Например, продвинутым, почти 50-дюймовым монитором ROG Strix XG49VQ для обеспечения полного погружения в игру.

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Ещё в прошлом году состоялся анонс нового игрового монитора от ASUS, но возможность оценить его полностью появилась лишь сейчас. Новинка – ROG Strix XG49VQ – представляет собой вогнутую панель (кривизна 1800R) VA Super Ultra-Wide с диагональю 49 дюймов, разрешением 3840 × 1080 пикселей и соотношением сторон 32:9. Это, конечно, не 8К (т.е. 7680×4320 пикселей), однако всё равно очень впечатляет. Да и, как мы помним, современные видеокарты пока что не готовы к полноценному обеспечению игрового процесса в формате 8К.

Если же говорить серьезно, то ASUS ROG Strix XG49VQ с разрешением Double Full HD обеспечивает охват 125% цветового пространства sRGB и 90% пространства DCI-P3 (при частоте обновления в 144 Гц), поддерживает такие технологии как ASUS Shadow Boost (облегчение восприятия темных сцен), DisplayWidget (обеспечение быстрого доступа к настройкам), GameVisual (гибкая настройка монитора в соответствии с текущими задачами), GamePlus (отображение прицела, таймера, счётчика кадров и т.д.) и App Sync – а что ещё нужно геймеру? Кроме того, панель обладает яркостью в 450 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика в 4 мс и углом обзора (по горизонтали и вертикали) в 178 градусов.

Приятно, что производитель позаботился также о здоровье потребителя: монитор оснащён технологиями Ultra-Low Blue Light (уменьшает спектр синего свечения, вредящего глазам, без потери качества цветопередачи), Flicker-Free (устраняет видимое мерцание подсветки) и Radeon FreeSync 2 HDR (подтверждает соответствие стандарту DisplayHDR 400, а также обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором).

ASUS ROG Strix XG49VQ оснащён 5-ваттными стереофоническими динамиками, двумя разъёмами HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort 1.2, концентратором USB 3.0 и 3,5-мм аудио разъемом. Монитор можно отрегулировать по высоте, наклону и повороту. Долгожданной информации о цене и сроках выхода пока так и появилось.