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ROG:REDEFINE 2019 | Asus ROG Strix Scar III и Hero III несут на борту Core i9-9980H с NVIDIA RTX 2070 и уникальный ключ ROG Keystone

Asus ROG Strix Scar III. (Изображение: Asus)
Asus ROG Strix Scar III. (Изображение: Asus)
Игровые ноутбуки Asus ROG Strix Hero III и Scar III теперь доступны с процессорами Intel Core i9-9980H и видеокартами NVIDIA RTX 2070 и нацелены на любителей киберспорта. Hero III подходит для MOBA-игроков, а Scar III нацелен на любителей FPS шутеров. За исключением нескольких несущественных отличий, новые модели максимально похожи и содержат уникальный беспроводной ключ ROG Keystone, разработанный в сотрудничестве с дизайнерами BMW.
by Vaidyanathan Subramaniam, 23.04.2019
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Как и их предшественники, Asus ROG Strix Scar III и Hero III являются ноутбуками-близнецами с минимальными отличиями. Тем не менее, Hero III по-прежнему рассчитан на любителей MOBA-игр, а Scar III подходит игрокам FPS шутеров. Внешность у них максимально схожа, но Scar III выпускается в расцветке Gunmetal Grey (покрытие палубы стилизовано под карбон), Hero III в расцветке Midnight Black и обладает лазерной гравировкой на крышке, которую достаточно сложно рассмотреть с первого раза.

Strix Scar III и Strix Hero III обладают RGB-иллюминацией на передней стороне корпуса, а также подсвеченным логотипом ROG. Подсветка клавиатуры четырехзонная, прозрачный клавиши WASD также на месте. Asus скооперировались с дизайнерами BMW, чтобы сделать новинки максимально красивыми. Одним из плодов этого сотрудничества стал ключ ROG Keystone. По сути своей ROG Keystone - это NFC-метка, которая может хранить настройки Armoury Crate, а также содержит накопитель Shadow Drive, способный хранить зашифрованные данные. Сообщается, что в будущем данный ключ получит больше возможностей.

ROG Strix Scar III и Hero III несут на борту процессор 9 поколения с 8 ядрами и 16 потоками (Intel Core i9-9980H), а выбор видеокарт ранжируется вплоть до RTX 2070 с частотой 1540 МГц (115 Вт). Улучшенная система охлаждения обеспечивает 17% прибавку воздушного потока, благодаря чему улучшается производительность при длительной высокой нагрузке. Выпускаются одели в 15.6- и 17.3-дюймовых вариантах, частота дисплея может быть 144 Гц или 240 Гц (пока только для 15 дюймов). Все дисплеи обладают временем отклика в 3 мс (gtg) и тонкими рамками. Объем оперативной памяти достигает 32 ГБ (DDR4-2666), конфигурация системы хранения включает накопители M.2 NVMe и SSHD.

Также аппараты могут похвастаться большим количеством USB портов, гигабитным Ethernet, Bluetooth 5.0 и беспроводным адаптером с поддержкой 802.11ac и Asus RangeBoost. Strix Hero III и Scar III уже доступны для покупки, но сроки появления на полках магазинов и точные цены зависят от региона.

NFC-ключ ROG Keystone...
NFC-ключ ROG Keystone...
... взаимозаменяем у Hero III и Scar III
... взаимозаменяем у Hero III и Scar III

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Asus Press Release

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Asus ROG Strix Scar III и Hero III несут на борту Core i9-9980H с NVIDIA RTX 2070 и уникальный ключ ROG Keystone
Vaidyanathan Subramaniam, 2019-04-23 (Update: 2019-04-24)

 