8 ядер в ноутбуке: Intel анонсировала 45-Вт процессоры 9 поколения H-серии Coffee Lake-Refresh; Core i9-9980HK обещает впечатляющую производительность
Сегодня, спустя несколько месяцев, наполненных разного рода утечками и слухами, процессоры Intel 9 поколения Coffee Lake-H (CFL-H) Refresh наконец представлены официально. Intel показала обновленные чипы, которые станут основой для игровых ноутбуков текущего года. В Intel новые процессоры называют "самой мощной ноутбучной платформой" и предполагают, что наиболее интересными они станут для компьютерных энтузиастов, разработчиков цифрового контента и вообще всех, кто желает получить максимальную производительность. Давайте поближе взглянем на новинки и проведем первые "ознакомительные" тесты.
Архитектура
В целом, архитектурно процессоры CFL-H Refresh несут примерно те же улучшения, что и последние 15-Вт ULV Whiskey Lake-U, анонсированные на IFA 2018, но есть и некоторые нововведения. Видеокарта нового поколения Gen11 GT2 дебютирует уже в будущих 10-нм чипах Sunny Cove, так что за графику в 9 поколении Gen CFL-H Refresh отвечает все та же Intel UHD Graphics 630, которая поддерживает видеовыходы HDMI 1.4 (4K 30 Гц) и DisplayPort 1.2 (4K 60 Гц). Также, присутствует встроенный конвертер LSPCon для преобразования сигнала DisplayPort 1.2 к стандарту HDMI 2.0a. В целом, вместе с eDP 1.4 мы получаем возможность подключения до 4 дисплеев. Как и настольные процессоры 9 поколения, новые чипы поддерживают планки ОЗУ с 16-Гбит чипами (2 DIMM на 1 канал, 2DPC), то есть способны работать со 128 ГБ памяти стандарта DDR4.
Intel по-прежнему используют мобильный чипсет 300-й серии, с поддержкой Thunderbolt 3 (DDI), USB 3.1 Gen2, USB 2.0, SATA 3.0 и Intel LAN. Процессоры получили поддержку стандарта Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) - основная часть Wi-Fi адаптера уже имеется в чипсете, а внешняя, со всей RF-обвязкой, подключается в виде внешнего модуля через интерфейс CNVio. Появилась нативная поддержка Intel Optane H10 с SSD, который на одной плате типоразмера M.2 совмещает память Optane и Intel SSD 660p (QLC NAND). Интересно, станут ли производители использовать такую конфигурацию или и дальше будут оснащать устройства стандартными M.2 NVMe накопителями. Кроме того, в состав PCH вошли SPI и eSPI интерфейсы, которые облегчат подключение сенсоров и картридеров. С процессором чипсет сообщается через скоростную шину DMI 3.0.
Два Core i9 и только один с приставкой с разблокированным множителем
С тех пор как в Сети появились первые утечки о мобильных процессорах 9 поколения, было очень много разночтений и споров на тему их реальных характеристик. Теперь мы наконец знаем точную информацию.
Восьмиядерный шестнадцатипоточный Core i9-9980HK является самым мощным процессором линейке, в Intel говорят, что он предназначен для Musclebook-ов (аналогия со словом маслкар). Помните механизм Intel Thermal Velocity Boost (TVB), который впервые был использован в чипах Coffee Lake-H 8 поколения? В 9 поколении TVB обеспечит разгон до 5 ГГц для 9980HK при 45-Вт TDP. Вполне естественно, для нормальной работы данной технологии понадобится мощная система охлаждения и достаточно объемный корпус. Наконец, следует понимать что 9980HK - это единственный процессор из обновленной линейки с разблокированным множителем, потому он нацелен на ноутбуки, которые призваны заменить настольные ПК.
Есть также второй Core i9 (без приставки "К" - 9980H), который способен ускоряться до 4.8 ГГц с помощью TVB. В Intel говорят, что 9980H подойдет для тонких профессиональных ноутбуков, так что его появления мы очень ждем в Dell XPS 15 9580 (предположительное название модели) и похожих моделях. Немного разочаровывает, что новые процессоры ведут себя по нагрузкой, как и предыдущие, снижая производительность. По этой причине реальная производительность на практике будет больше зависеть от того, насколько удачно ее реализует производитель ноутбука. Кстати, объем кэш-памяти третьего уровня у обеих моделей Core i9 составляет 16 МБ.
Дальше идут Core i7-9850H и Core i7-9750H с 6 ядрами/12 потоками, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и отсутствием TVB. 9850H обещает некий разгонный потенциал. Еще ниже расположились четырехъядерные восьмипоточные Core i5-9400H и Core i3-9300H с 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. Все процессоры поддерживают Intel Optane и двухканальную память DDR4-2666 RAM.
Производительность — Core i9-9980HK довольно близок к 9900K
На презентации представители Intel не забыли упомянуть и о производительности. Как обычно, на практике результаты будут отличаться, точные результаты мы сможем вам предоставить, когда сами доберемся до образцов. Тем не менее, некоторое представление о том, что нас ждет мы уже имеем.
Итак, Core i9-9980HK превосходит Core i9-8950HK на 18% в играх (кадры в секунду), выдает в 2.1 раза выше частоту кадров при проведении трансляций и вплоть до 28% быстрее при редактировании 4K видео. Также утверждается, что Core i7 9 поколения серьезно превосходит Core i7-6700HQ (кто бы сомневался).
Мы все еще рассчитываем заполучить ноутбуки для нормального тестирования новых процессоров, но уже сейчас можем поделиться результатами испытаний нескольких предпродажных образцов от Schenker с Core i9-9980HK и Core i7-9750H, на которых нам удалось прогнать Cinebench R15. Полученные цифры говорят о том, что Core i9-9980HK всего на 5% отстает по одноядерной и многоядерной производительности от настольного Core i9-9900K. Результат, прямо скажем, впечатляющий и мы сразу имеем некое представление о том, насколько производителям ноутбуков удалось справится со всей этой мощью. В сравнении с 8950HK разница не такая серьезная в одноядерной производительности, но в многоядерной очень существенная (TVB + запас по частотам).
Core i7-9750H показал умеренное превосходство над Core i7-8750H по одноядерной и многоядерной производительности, но с Core i7-6700HQ разница и правда существенная. Пока что рано что-либо утверждать наверняка, но судя по всему владельцам устройств с процессорами восьмого поколения можно спать спокойно, а если очень хочется обновиться, то выбирать стоит Core i9.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Notebookcheck Desktop PC 2018
GeForce GTX 1080 (Desktop), 9900K
|
218 Points ∼100%
|Eurocom Sky X7C i9-9900K
GeForce RTX 2080 (Laptop), 9900K, 2x Samsung SSD 970 Pro 512GB (RAID 0)
|
212 Points ∼97%
|no name
GeForce RTX 2080 (Laptop), 9980HK
|
205 Points ∼94%
|Schenker
GeForce RTX 2070 (Laptop), 9980HK
|
200 Points ∼92%
|Gigabyte Aero 15-Y9
GeForce RTX 2080 Max-Q, 8950HK, Intel SSD 760p SSDPEKKW020T8
|
193 Points ∼89%
|no name
GeForce RTX 2080 (Laptop), 9750H
|
190 Points ∼87%
|Schenker XMG Neo 15 Turing
GeForce RTX 2070 Max-Q, 8750H (Lüfter-Turbo)
|
174 Points ∼80%
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZHPV256HDGL m.2 PCI-e
|
141 Points ∼65%
|CPU Multi 64Bit
|Notebookcheck Desktop PC 2018
GeForce GTX 1080 (Desktop), 9900K
|
2021 Points ∼100%
|Eurocom Sky X7C i9-9900K
GeForce RTX 2080 (Laptop), 9900K, 2x Samsung SSD 970 Pro 512GB (RAID 0)
|
1968 Points ∼97%
|no name
GeForce RTX 2080 (Laptop), 9980HK
|
1930 Points ∼95%
|Schenker
GeForce RTX 2070 (Laptop), 9980HK (Undervolting)
|
1742 Points ∼86%
|Schenker
GeForce RTX 2070 (Laptop), 9980HK
|
1600 Points ∼79%
|no name
GeForce RTX 2080 (Laptop), 9750H
|
1300 Points ∼64%
|Gigabyte Aero 15-Y9
GeForce RTX 2080 Max-Q, 8950HK, Intel SSD 760p SSDPEKKW020T8
|
1237 Points ∼61%
|Schenker XMG Neo 15 Turing
GeForce RTX 2070 Max-Q, 8750H (Lüfter-Turbo)
|
1224 Points ∼61%
|Schenker XMG P406
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZHPV256HDGL m.2 PCI-e
|
680 Points ∼34%
Лучшая долговременная производительность после андервольта
Мы запустили многоядерный тест в Cinebench R15 на 50 кругов, чтобы выяснить как хорошо Core i9-9980HK справляется с длительной высокой нагрузкой (все те же образцы от Schenker). На заводских настройках энергопотребление на краткое время возрастало до 83 Вт (48 сек), а затем стабилизировалось на 55 Вт. За это время 9980HK набирал 1600 баллов за первый круг теста, частота всех восьми ядер варьировалась от 3.6 до 3.9 ГГц при 83 ваттах; оценка снизилась до 1420 баллов (3.2 ГГц) при 55 ваттах.
Чтобы узнать, может ли 9980HK лучше, мы сделали ему андервольт (снизили питающее напряжение процессора на -130 мВ), а ограничение подняли с 55 до 75 Вт. Таким образом удалось добиться наилучшего показателя за первый круг (1740 баллов) и в дальнейших (1720 - 1740 баллов). Ноутбуки с 9980HK, которые будут тоньше тестового Schenker скорее всего будут выдавать более скромные результаты. Таким образом, если вам хочется реализовать весь потенциал Core i9-9980HK, стоит немного потренироваться в снижении напряжения и настройки других параметров.
Доступность
Новые процессоры 9 поколения Gen CFL-H начнут появляться в ноутбуках с момента анонса. Новые поколения моделей Dell XPS 15, HP Spectre и игровых ноутбуков от Asus, MSI и других производителей перейдут на новые чипы. Нам уже не терпится взглянуть на новинки, так как помимо процессоров, многие из них обещают и другие интересности.
Источник(и)
Intel Press Brief