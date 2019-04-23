8 ядер в ноутбуке: Intel анонсировала 45-Вт процессоры 9 поколения H-серии Coffee Lake-Refresh; Core i9-9980HK обещает впечатляющую производительность

С тех пор как в Сети появились первые утечки о мобильных процессорах 9 поколения, было очень много разночтений и споров на тему их реальных характеристик. Теперь мы наконец знаем точную информацию.

Восьмиядерный шестнадцатипоточный Core i9-9980HK является самым мощным процессором линейке, в Intel говорят, что он предназначен для Musclebook-ов (аналогия со словом маслкар). Помните механизм Intel Thermal Velocity Boost (TVB), который впервые был использован в чипах Coffee Lake-H 8 поколения? В 9 поколении TVB обеспечит разгон до 5 ГГц для 9980HK при 45-Вт TDP. Вполне естественно, для нормальной работы данной технологии понадобится мощная система охлаждения и достаточно объемный корпус. Наконец, следует понимать что 9980HK - это единственный процессор из обновленной линейки с разблокированным множителем, потому он нацелен на ноутбуки, которые призваны заменить настольные ПК.

Есть также второй Core i9 (без приставки "К" - 9980H), который способен ускоряться до 4.8 ГГц с помощью TVB. В Intel говорят, что 9980H подойдет для тонких профессиональных ноутбуков, так что его появления мы очень ждем в Dell XPS 15 9580 (предположительное название модели) и похожих моделях. Немного разочаровывает, что новые процессоры ведут себя по нагрузкой, как и предыдущие, снижая производительность. По этой причине реальная производительность на практике будет больше зависеть от того, насколько удачно ее реализует производитель ноутбука. Кстати, объем кэш-памяти третьего уровня у обеих моделей Core i9 составляет 16 МБ.



Дальше идут Core i7-9850H и Core i7-9750H с 6 ядрами/12 потоками, 12 МБ кэш-памяти третьего уровня и отсутствием TVB. 9850H обещает некий разгонный потенциал. Еще ниже расположились четырехъядерные восьмипоточные Core i5-9400H и Core i3-9300H с 8 МБ кэш-памяти третьего уровня. Все процессоры поддерживают Intel Optane и двухканальную память DDR4-2666 RAM.

