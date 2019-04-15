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Стали известны некоторые характеристики процессоров из серии Intel Coffee Lake T

Процессоры Intel Coffee Lake T-серии сочетают в себе и энергосбережение, и производительность. (Изображение: DigitalTrends)
Процессоры Intel Coffee Lake T-серии сочетают в себе и энергосбережение, и производительность. (Изображение: DigitalTrends)
Свежая информация о процессорах Intel Coffee Lake T-серии уже появилась в Сети. Данный модельный ряд включает ЦП от Core i3-9100T до Core i9-9900T. Чипы изготовлены по 14-нм техпроцессу и оснащены встроенным графическим ускорителем. Устройства из T-серии получат более низкие требования к теплоотводу, чем их аналоги в Coffee Lake, но и значительно меньшие тактовые частоты.
by Daniel R Deakin, 15.04.2019
Coffee Lake компьютеры слухи

Intel уже готовится представить миру T-серию процессоров, которые являются частью семейства Coffee Lake, но получили как более низкие требования к теплоотводу, так и меньшие тактовые частоты в сравнении с другими процессорами из этого поколения. Ранее стало известно, что T-серия будет оснащена графическим ускорителем UHD 630 и получит кэш-память L3 объёмом от 9 МБ до 16 МБ. Теперь, очевидно, прояснилось также количество ядер и потоков для каждого ЦП, как и большая часть их тактовых частот:

  • i3-9100T: четыре ядра/четыре потока, 3,10 – 3,70 ГГц
  • i3-9300T: четыре ядра/четыре потока, 3.20 – x.xx ГГц
  • i5-9400T: шесть ядер/шесть потоков, 1,80 – 3,40 ГГц
  • i5-9500T: шесть ядер/шесть потоков, 2,20 – 3,70 ГГц
  • i5-9600T: шесть ядер/шесть потоков, 2,30 – 3,90 ГГц
  • i7-9700T: восемь ядер/восемь потоков, 2,00 - 4,30 ГГц
  • i9-9900T: восемь ядер/16 потоков, 2,10 – 4,40 ГГц

Согласно информации, только топовый i9-9900T будет оснащён технологией Intel Hyper-Threading. Кстати, требования к теплоотводу, заявленные для этих ЦП, составляют всего 35 Вт, что значительно ниже, чем те же показатели для других процессоров поколения Coffee Lake (65 Вт и 95 Вт). Хотя процессоры T-серии будут работать при условии меньшего теплоотвода, это совсем не означает, что производительность сильно пострадает. Например, i7-9700T, недавно появившийся на UserBenchmark продемонстрировал довольно неплохую среднюю производительность.

Источник(и)

Northwood blog (на японском)

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Daniel R Deakin, 2019-04-15 (Update: 2019-04-15)

 