Стали известны некоторые характеристики процессоров из серии Intel Coffee Lake T
Intel уже готовится представить миру T-серию процессоров, которые являются частью семейства Coffee Lake, но получили как более низкие требования к теплоотводу, так и меньшие тактовые частоты в сравнении с другими процессорами из этого поколения. Ранее стало известно, что T-серия будет оснащена графическим ускорителем UHD 630 и получит кэш-память L3 объёмом от 9 МБ до 16 МБ. Теперь, очевидно, прояснилось также количество ядер и потоков для каждого ЦП, как и большая часть их тактовых частот:
- i3-9100T: четыре ядра/четыре потока, 3,10 – 3,70 ГГц
- i3-9300T: четыре ядра/четыре потока, 3.20 – x.xx ГГц
- i5-9400T: шесть ядер/шесть потоков, 1,80 – 3,40 ГГц
- i5-9500T: шесть ядер/шесть потоков, 2,20 – 3,70 ГГц
- i5-9600T: шесть ядер/шесть потоков, 2,30 – 3,90 ГГц
- i7-9700T: восемь ядер/восемь потоков, 2,00 - 4,30 ГГц
- i9-9900T: восемь ядер/16 потоков, 2,10 – 4,40 ГГц
Согласно информации, только топовый i9-9900T будет оснащён технологией Intel Hyper-Threading. Кстати, требования к теплоотводу, заявленные для этих ЦП, составляют всего 35 Вт, что значительно ниже, чем те же показатели для других процессоров поколения Coffee Lake (65 Вт и 95 Вт). Хотя процессоры T-серии будут работать при условии меньшего теплоотвода, это совсем не означает, что производительность сильно пострадает. Например, i7-9700T, недавно появившийся на UserBenchmark продемонстрировал довольно неплохую среднюю производительность.
Источник(и)
Northwood blog (на японском)
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