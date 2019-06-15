Возвращение Intel: Core i5-8265UC обогнал AMD Ryzen 5 3500U на PassMark, а также засветился на Geekbench и UserBenchmark

Загадочный процессор Intel Core i5-8265UC снова стал героем новостных хроник и сделал это вполне элегантно. Процессор был замечен на нескольких бенчмарках и везде показал хорошие результаты, опередив как AMD Ryzen 5 2500U, так и Ryzen 5 3500U в некоторых тестах. Intel Core i5-8265UC оснащён четырьмя ядрами и восемью потоками для повышения производительности процессора.

Пару месяцев назад появилась информация о трёх процессорах Intel Core серии UC, которые будто возникли из ниоткуда. С тех пор о таинственных устройствах ничего не было слышно. А сейчас Core i5-8265UC внезапно появился на PassMark, UserBenchmark и как минимум трижды был протестирован на Geekbench. Непонятно, насколько точны эти сведения, поскольку количество проб (т.е. тестовых попыток) в настоящее время очень мало, что создает довольно большую погрешность.

Вероятно, наиболее интересными являются результаты с бенчмарка PassMark. В сравнении с AMD Ryzen 5 2500U и Ryzen 5 3500U, Intel Core i5-8265UC выходит на первое место с отметкой 10 117 баллов. Это довольно неожиданно, поскольку его базовая тактовая частота ниже, чем у обоих устройств от AMD, однако, верхняя граница всё же выше (3,9 ГГц). Результаты однопоточного теста устройства от Intel также превосходят показатели конкурентов.

В UserBenchmark Intel Core i5-8265UC снова обошёл Ryzen 5 2500U (Ryzen 5 3500U отсутствует в базе данных этого теста). Его производительность составила 85,2%, тогда как у процессора AMD – 55,1%. При среднем показателе 85,2% новинка от Intel занимает 64-е место (из 1159) и опережает даже Ryzen 5 2500X с рейтингом в 78,6% и требованием к теплоотводу в 65 Вт, что гораздо больше тех же 15 Вт для Ryzen 5 2500U.

Наконец, в Geekbench было совершено по крайней мере три проверки Intel Core i5-8265UC. Запись с наивысшей оценкой относится к системе с названием «LENOVO 20Q0CTO1WW», при этом одноядерный тест показал 4670 баллов, а многоядерный - 15 998 баллов. Вряд ли стоит повторять, что в обоих тестах i5-8265UC снова обходит Ryzen 5 2500U (который получил 3165 баллов в одноядерном и 8633 балла – в многоядерном тестах). Настольные процессоры AMD Ryzen 3000 долгое время были главными героями новостных лент, так что теперь пришла пора Intel нанести ответный удар и заявить о своих успехах.