AMD Ryzen Threadripper Zen 2 в два раза превзошёл Ryzen 9 3900X и более чем в 2,5 раза – Threadripper 2950X и Core i9-9900K на Geekbench

Серии Ryzen Zen 2 в настоящее время, безусловно, на повестке дня, но у AMD в рукаве припасено кое-что ещё лучше. Речь о топовой линейке Threadripper следующего поколения, устройства из которой пожаловали на Geekbench, чтобы показать невероятные, уничтожающие конкурентов результаты.

Threadripper на архитектуре Zen 2 уже здесь и, похоже, он совершил революцию в многоядерной производительности настольных компьютеров ещё до своего официального релиза. Несмотря на то, что показатели Ryzen 9 3900X действительно впечатляют, они были разнесены в пух и прах новым процессором. Напомним, что Ryzen 9 3900X до этого момента являлся королём в таблице лидеров многоядерных тестов Geekbench, набрав 43 978 очков. А вот Threadripper 2950X и Threadripper 2970WX набрали 36 198 и 32 029 балла соответственно; Core i9-9900K расположился между ними с результатом 34 233, хотя по одноядерной производительности он по-прежнему занимает лидирующую позицию, а Ryzen 9 3900X отстает на 7%.

С применением 7-нм техпроцесса, 32-ядерный вариант Threadripper набрал в Geekbench космические 94 058 баллов. Конечно, это не единственный фактор, дающий процессору фору: он тестировался на Linux с 128 ГБ ОЗУ, что, вероятно, несколько исказило результаты. Но, как ни крути, показатели действительно впечатляющие. Интересно было бы сравнить нового короля с Threadripper 2990WX, который мог бы с ним потягаться, поскольку оба имеют 32 ядра – почти в 2,7 раза больше, чем у Threadripper 2950X и Threadripper 2970WX. Кроме того, AMD добилась некоторого прироста производительности и в одноядерных тестах если сравнивать показатели новинки с Ryzen 9 3900X, но, несмотря на это, Threadripper Zen 2 по-прежнему отстает от Core i9-9900K в Geekbench.

Информация с Geekbench также показывает, что 32-ядерный Threadripper под кодовым названием Sharkstooth имеет: тактовую частоту 3,6 ГГц, 120 МБ кэш-памяти третьего уровня и комбинированный кэш почти в 150 МБ. Процессор будет поддерживать одновременную многопоточность, как и предыдущие представители семейства Threadripper, хотя в настоящее время нет ни слова о повышении тактовой частоты. Ожидается, что 32-ядерная версия Threadripper следующего поколения будет иметь теплоотвод мощностью не менее 200 Вт, если не хочет опозорится в сравнении с предшественниками. Кроме того, возможно, сейчас в разработке находится ещё более мощный 64-ядерный вариант, производительность которого мы даже не можем себе представить.