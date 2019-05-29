Генеральный директор AMD напомнила о процессорах Ryzen Threadripper

Генеральному директору AMD Лизе Су удалось развеять опасения, что разработка процессоров третьего поколения Ryzen Threadripper прекращена. Мартовская презентация AMD для инвесторов представила хваленые чипы HEDT, включенные в линейку 2019 года. Тем не менее, на майской презентации Threadripper следующего поколения пропали из планов компании.

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Для тех, кто обеспокоен прекращением разработок процессоров Ryzen Threadripper третьего поколения, слова Лизы Су (Lisa Su) станут бальзамом на душу. На вопрос о том, будет ли продолжена серия микросхем HEDT Threadripper руководитель AMD сказала: «Вы обязательно увидите больше». Ее комментарий во время выступления на Computex 2019 был следующим:

Вы знаете, некоторые довольно интересные высказывания широко обсуждаются в Интернете – я не думаю, что мы когда-либо говорили, что Threadripper будет свёрнут – но он каким-то образом обрел собственную жизнь в Интернете. Вы увидите новинки [Threadripper] от нас; вы обязательно увидите больше.

Поскольку процессоры Zen 2 Matisse Ryzen 3000 выглядят угрожающе мощно, становится очевидным, почему Threadripper был удалён из майской презентации AMD для инвесторов. Третье поколение Ryzen Threadrippers должно быть на голову выше своих собратьев Ryzen 3000, что на данный момент кажется просто невообразимым. AMD уже подтвердила наличие 12-ядерного Ryzen 9 3900X, и до сих пор ходят слухи о том, что 16-ядерный чип от данного производителя может оказаться устройством начального уровня серии Threadripper следующего поколения.

Как отметил PCWorld, Ryzen Threadripper 1950X 2017 года имел 16 ядер, чипы HEDT 2018 Threadripper 2950X – те же 16 ядер, тогда как топовый Threadripper 2990WX получил уже 32 ядра. По логике, следующее поколение Threadrippers, которое может появиться в 2020 году, должно стартовать, по крайней мере, с 24-ядерного чипа, просто чтобы подтвердить свою принадлежность к высокому классу.