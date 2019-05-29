Computex 2019 | 7-нм процессор MediaTek Helio M70 5G для смартфонов выйдет в начале 2020 года
В этом году 5G набирает популярность и большинство крупных телекоммуникационных компаний модернизируют свои сети для предоставления нового стандарта связи. На сегодняшний день только самые продвинутые (и дорогие) смартфоны поддерживают 5G, но и таких вариантов совсем немного.
Все изменится, когда MediaTek выпустит процессор с поддержкой 5G. Эта компания хорошо известна тем, что внедрила топовые функции в свои однокристальные системы среднего и бюджетного уровня, обеспечив появление более доступных смартфонов. Как было объявлено на MWC 2019, а затем и на Computex 2019, первым продуктом компании с поддержкой 5G будет 7-нм Helio M70 с процессором Cortex-A77 и графическим ядром Mali-G77. ARM Holdings совсем недавно анонсировала архитектуру Cortex-A77, которая поддерживает кодирование/декодирование видео 4K60, а также позволяет установить камеру до 80 МП, если такой датчик вообще будет разработан для потребительского смартфона (как мы помним Qualcomm тоже активно работает в этом направлении).
Важно заметить, что встроенный в Helio M70 5G-модем будет поддерживать сигналы только ниже 6 ГГц. Как сообщает MediaTek, частоты выше 6 ГГц не поддерживаются модемом по той причине, что большинство операторов пока что не поддерживают этот диапазон на территории крупных городов. Как только затраты снизятся и покрытие станет более распространенным, нет никаких сомнений в том, что MediaTek, в конечном итоге, разработает новую однокристальную систему для поддержки высокочастотных диапазонов.
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MediaTek