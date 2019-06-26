MediaTek анонсировала процессор Helio P65 с ядрами Cortex-A75 и A55, поддержкой 48 МП-датчиков и улучшенным ИИ

MediaTek представила новый процессор среднего класса, Helio P65, оснащённый двумя ядрами ARM Cortex-A75 и шестью – A55 на архитектуре DynamIQ, призванной повысить однопоточную производительность. В Helio P65 большое внимание уделяется работе ИИ и фотографированию, а также определению местоположения через GPS. Тем не менее, установленный графический процессор Mali-G52 уступает Mali-G72 из Helio P60 и P70.

MediaTek выпустила еще одну однокристальную систему среднего класса – Helio P65. Как следует из названия, процессор занимает промежуточное положение между Helio P60 и Helio P70, кое-где превосходя первый, и кое-де отставая от второго.

В то время как в Helio P60/P70 использовалась комбинация из четырёх ядер ARM Cortex-A73 и четырёх – Cortex-A55, в Helio P65 будет два быстродействующих ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть эффективных ядер Cortex-A55 в одном кластере DynamIQ. Согласно ARM, A75 предлагает улучшенную по сравнению с A73 на 22% производительность, в то время как A55 превосходит A53 на 18%. Объем оперативной памяти ограничен 4 ГБ или 8 ГБ LPDDR3 или LPDDR4x, а тип хранилища – только eMMC 5.1.

Новую архитектуру ядра DynamIQ ещё предстоит протестировать в реальных условиях, но, исходя из спецификаций, можно предположить, что приложения, ориентированные на одноядерную работу, такие как игры, покажут себя хорошо, а вот о многоядерной производительности нельзя сказать то же самое.

Выбор графического процессора для Helio P65 наверняка удивит многих: новый ARM Mali-G52 2EEMC2 с тактовой частотой 820 МГц на архитектуре Bitfrost явно отстаёт от более мощного Mali-G72 MP3, использованного в P60 и P70. MediaTek разработала Helio P65 для телефонов среднего класса с дисплеями FHD+. Mali-G52 поддерживает запись 2K-видео, 30 кадров в секунду, в отличие от G73, который может вести запись в 4K, хотя многие производители устройств среднего класса не предоставляют такую возможность.

Helio P65 оснащен новым нейронным процессором, который в два раза быстрее двух предыдущих чипсетов Helio, и на 30% превосходит прямых конкурентов в сфере ИИ. Обработка и создание изображений также улучшены: поддерживается установка сенсоров 16+16 МП или одной камеры на 48 МП. Электронная стабилизация (EIS), компенсация искажений скользящего затвора и улучшенный эффект боке – также присутствуют.

Поддерживаются все стандартные параметры беспроводной и сотовой связи. MediaTek сообщает, что модернизировал механизм инерциальной навигации GPS, чтобы обеспечить определение местоположения даже в помещении или во время движения по туннелям.

Мы уже видели телефоны, работающие на Helio P70: Realme U1, Realme 3, Vivo V15 и Oppo F11 Pro. Надеемся, что Helio P65 будет так же тепло встречен производителями смартфонов, стремящимися предложить пользователям больше возможностей по максимально выгодным ценам.