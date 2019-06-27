Xiaomi Mi CC9e появится в Китае в четырёх конфигурациях и трёх расцветках

Первое устройство бренда Xiaomi «Curious & Creative», Mi CC9e, скоро появится в Китае с 4/6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64/128 ГБ. Предполагается, что смартфон будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 710 и тройной камерой на 48 МП при стоимости примерно в $230.

В конце 2018 года Xiaomi приобрела китайскую компанию Meitu. Поэтому теперь команда Meitu, ранее известная как «Chic & Cool 90» (очевидно, состоящая из людей, рожденных в 1990-е), занимается разработкой новой серии устройств дочернего бренда Xiaomi "CC", что расшифровывается как "Colorful & Creative".

Появление первого изустройств серии CC ожидается на следующей неделе, так что MySmartPrice уже получил более подробную информацию о Xiaomi Mi CC9e и о его старшем брате Xiaomi Mi CC9 на базе Qualcomm Snapdragon 730.

Согласно вышеупомянутому источнику, Xiaomi Mi CC9e будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 710, а также получит 5,97-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 x 2340 пикселей, 32-МП селфи-камеру (с бьютификатором от Meitu), 48-МП основную камеру от Sony, аккумулятор на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Конфигурации/варианты памяти у Mi CC9e следующие: 4/64, 4/128, 6/64 и 6/128 ГБ. Расцветки устройств получили названия: Blue Planet, Night Price и просто White. Ожидается, что стартовая цена составит около $230. К сожалению, пока нет информации касательно международного запуска предстоящей серии CC, но мы будем следить за событиями, и сообщим вам все детали.