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Владельцы Xiaomi Redmi 7 получили «особую» версию MIUI 11

Не все версии MIUI 11 одинаковые. (Источник: Xiaomi)
Не все версии MIUI 11 одинаковые. (Источник: Xiaomi)
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 11 для Redmi 7, но, возможно, не совсем ту её версию, которую надеялись получить пользователи. В то время как другие устройства на первом же этапе распространения MIUI 11 получили сборку на основе Android 10, Redmi 7, Redmi 7a и Redmi K20 вместо этого получили прошивку на базе Android 9.0 Pie.
Alex Alderson | 26/10/2019
Android Chinese Tech Software

MIUI 11, по-видимому, не связан строго с Android 10. В то время как для одних устройств (например, Mi Mix 3 и Mi 9 SE) уже готовится последняя версия Android, другим же – Xiaomi предлагает лишь Android 9.0.

Redmi 7 уже начал получать MIUI 11, которая, тем не менее, создана на базе Android 9.0 Pie. Обновление системы объемом 1,7 ГБ уже появилось в Европе и должно быть доступно по воздуху (OTA) в ближайшие дни/недели. Обновление под названием MIUI V11.0.3.0PFLEUXM устраняет проблемы с визуальным видом и улучшает сенсорное управление. Redmi K20 и Redmi 7a также получили эту версию обновления; с полным списком изменений в ней вы можете ознакомиться по ссылке.

Redmi 7 (уже доступен на Amazon) является одним из тринадцати устройств, которые получат MIUI 11 в этом месяце. Причём некоторые смартфоны из этого списка получат обновление на базе Android 10, например, Mi Mix 3 и Mi 9 SE. Компания проводит развертывание в три фазы, описание каждой из них вы можете найти на веб-сайте MIUI. Однако Xiaomi ещё не определила даты для Фазы 2 и Фазы 3.

(Источник: Mi.com/Piunikaweb)

Источник(и)

Mi.com

Piunikaweb

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Alex Alderson, 2019-10-26 (Update: 2019-10-26)

 