Развертывание MIUI 11 идёт полным ходом: сейчас Xiaomi находится уже на втором этапе своего плана. Тем не менее, владельцы флагманов от Xiaomi могут сильно разочароваться, когда обнаружат, что их смартфоны так же, как и бюджетные устройства вроде Redmi 7, всё ещё работают на Android 9.0 Pie.

Ранее мы уже упоминали, что Xiaomi создала несколько прошивок MIUI 11 на основе разных версий Android. В то время как другие Android-производители, вроде Huawei и Samsung, строго привязывали каждую версию своих собственных операционных систем к одной из версий Android, Xiaomi со своей MIUI не соблюдает таких условностей. Существенных недостатков в этом нет, кроме возможности запутаться. Теоретически, компания может предложить в MIUI 11 один и тот же набор функций независимо от того, на какой версии Android основана прошивка.

Однако на деле не всё так просто. Строго говоря, Xiaomi предоставила MIUI 11 на базе Android 10 только двум устройствам, несмотря на то, что в планах было 13 моделей (и это только на первом этапе развёртывания). В этом смысле обделили даже флагманов: с одной стороны, Mi 9 и Mi 9T Pro уже получают сборки на основе Android 10, а с другой – на Mi 8 и Mi 8 Pro приходит MIUI на базе Android 9.0 Pie. Xiaomi поступила так же с Mi Mix 2S, Mi Mix 3 и Pocophone F1 даже не уточнив, когда эти смартфоны смогут перейти на Android 10. И это уже не говоря о множестве других устройств уровня Redmi 7, получивших ту же версию MIUI 11 на Android 9.0.

Следовательно, MIUI 11 не соответствует какой-либо определенной версии Android даже если речь идёт о прошивках для одного и того же сегмента флагманских смартфонов. Возможно, Xiaomi в конечном итоге переведёт некоторые из этих устройств на Android 10, в особенности прошлогодний Mi Mix 3. Тем не менее, выпуск такой двоякой прошивки, то ли на Android 10, то ли на Android 9.0 Pie, заставляет пользователей чувствовать себя обманутыми. В конечно счете выглядит это все как лицемерие со стороны производителя.