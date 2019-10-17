OnePlus не планирует превращаться в Huawei или Xiaomi (пока что)

Генеральный директор OnePlus Пит Лау дал интервью касательно будущего компании на внутреннем рынке. Основная мысль заключалась в том, что в настоящее время компания не планирует расширять свою линейку смартфонов устройствами среднего класса. Кроме того, у бренда также нет ни одного фирменного магазина.

OnePlus - это китайская компания по производству смартфонов, которая, как и Xiaomi, или Huawei, смогла стать узнаваемой на международном рынке. Генеральный директор OnePlus недавно дал интервью касательно перспектив компании на внутреннем рынке. В отличие от своих коллег, Пит Лау (Pete Lau), похоже, не намерен следовать традиционным стратегиям для построения бизнеса.

Стандартная бизнес-тактика заключается в распространении устройств на разных уровнях и в разных ценовых категориях, а также создание физических магазинов в крупных городах. Если же говорить о OnePlus, то в ассортименте продукции (смартфонов) компании отсутствует средний сегмент со времён исчезновения серии X, а руководство, по-видимому, в ближайшее время не планирует снова заполнять эту нишу. Вместо этого компания продолжит придерживаться своей текущей стратегии, которая, в основном, состоит из онлайн-продаж и увеличивающегося количества партнерских отношений с розничными продавцами.

Кстати, ранее продукцию можно было приобрести только на официальном веб-сайте OnePlus; а сейчас производитель торгует также через платформу Amazon (но лишь на некоторых рынках). Тем не менее, компания намеревается идти в ногу со временем, делая ставку на ИИ (искусственный интеллект). Генеральный директор OnePlus считает, что ИИ станет самой важной функцией мобильных устройств в следующем десятилетии.