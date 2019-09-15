Новые сведения об OnePlus 7T и 7T Pro: а нужен ли 7T Pro вообще?

OnePlus 7T попадёт в продажу в очень удачное время – в октябре-месяце. Новая утечка пролила свет на характеристики двух версий смартфонов, но для фанатов компании, которые терпеливо ждали модель OnePlus 7T Pro, прогноз может быть не самым утешительным.

Вскоре произойдёт запуск новых OnePlus 7T и 7T Pro. Это, естественно, означает наличие новых крупных утечек информации, например, из нового отчета, где подробно описаны оба флагмана.

Во-первых, 7T, как и полагалось ранее, получит дисплей с частотой 90 Гц, который дебютировал в OnePlus 7 Pro, а также 6,55-дюймовый FHD+ экран и тройную камеру с основным 48-МП сенсором, телеобъективом с 2-кратным зумом и сверхширокоугольным объективом на 120 градусов; селфи-камера будет представлена 16-МП датчиком с диафрагмой f/2.0 и электронной стабилизацией.

OnePlus 7T Pro так же, как и стандартная модель, получит 90-Гц дисплей. Правда, сам экран будет чуть больше: 6,65-дюймовая панель с разрешением QHD+. Среди сенсоров камеры – тот же датчик на 48 МП, телеобъектив с уже 3-кратным зумом и снова сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов; у селфи-камеры те же параметры, что и в OnePlus 7T.

Оба телефона работают на Snapdragon 855+ и Adreno 640, а также имеют по 8 ГБ оперативной памяти. 7T, вероятно, получит конфигурацию на 128 ГБ, тогда как 7T Pro будет доступен лишь в 256-ГБ варианте. Оба телефона также оснащены функцией быстрой зарядки на мощности 30 Вт, режимом Nightscape, макрорежимом (Macro Mode) и возможностью записи 960 к/с в качестве 720 пикселей. Оба будут поставляться с ОС Oxygen на базе Android 10.

Взглянув на список характеристик, заметна минимальная разница между 7T Pro и 7T. Преимущества 7T Pro по сравнению с 7T сводятся к разрешению дисплея QHD+ по сравнению с FHD+ на 7T, аккумулятору ёмкостью 4085 мАч против с 3800 мАч и 3-кратному увеличению по сравнению с 2-кратным. 7T Pro также имеет чуть больший дисплей, но в наши дни – это скорее недостаток, чем достоинство.

По словам источника, устройства будут анонсированы 10 октября, а в продажу поступят через пять дней после этого. Что ж, по крайней мере долго ждать не придётся.