Новые сведения об OnePlus 7T и 7T Pro: а нужен ли 7T Pro вообще?
Вскоре произойдёт запуск новых OnePlus 7T и 7T Pro. Это, естественно, означает наличие новых крупных утечек информации, например, из нового отчета, где подробно описаны оба флагмана.
Во-первых, 7T, как и полагалось ранее, получит дисплей с частотой 90 Гц, который дебютировал в OnePlus 7 Pro, а также 6,55-дюймовый FHD+ экран и тройную камеру с основным 48-МП сенсором, телеобъективом с 2-кратным зумом и сверхширокоугольным объективом на 120 градусов; селфи-камера будет представлена 16-МП датчиком с диафрагмой f/2.0 и электронной стабилизацией.
OnePlus 7T Pro так же, как и стандартная модель, получит 90-Гц дисплей. Правда, сам экран будет чуть больше: 6,65-дюймовая панель с разрешением QHD+. Среди сенсоров камеры – тот же датчик на 48 МП, телеобъектив с уже 3-кратным зумом и снова сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов; у селфи-камеры те же параметры, что и в OnePlus 7T.
Оба телефона работают на Snapdragon 855+ и Adreno 640, а также имеют по 8 ГБ оперативной памяти. 7T, вероятно, получит конфигурацию на 128 ГБ, тогда как 7T Pro будет доступен лишь в 256-ГБ варианте. Оба телефона также оснащены функцией быстрой зарядки на мощности 30 Вт, режимом Nightscape, макрорежимом (Macro Mode) и возможностью записи 960 к/с в качестве 720 пикселей. Оба будут поставляться с ОС Oxygen на базе Android 10.
Взглянув на список характеристик, заметна минимальная разница между 7T Pro и 7T. Преимущества 7T Pro по сравнению с 7T сводятся к разрешению дисплея QHD+ по сравнению с FHD+ на 7T, аккумулятору ёмкостью 4085 мАч против с 3800 мАч и 3-кратному увеличению по сравнению с 2-кратным. 7T Pro также имеет чуть больший дисплей, но в наши дни – это скорее недостаток, чем достоинство.
По словам источника, устройства будут анонсированы 10 октября, а в продажу поступят через пять дней после этого. Что ж, по крайней мере долго ждать не придётся.