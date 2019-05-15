Выдвижная камера, место в DxOMark и тест на прочность: всё, что вы хотели узнать о новом OnePlus 7 Pro

В итоге, производитель постарался не зря: OnePlus 7 Pro уже успел получить общий балл «111» в рейтинге DxOMark, который раскладывается на 118 (за фотовозможности) и 98 баллов (за видео). Таким образом, сразу после презентации, смартфон оказался на третьем месте в известнейшем фоторейтинге, отстав всего на 1 балл от абсолютных лидеров – Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G.

Кстати, традиционный ролик от JerryRigEverything тоже подоспел как раз вовремя. Проверка флагмана на прочность прошла по классической схеме, в результате чего OnePlus 7 Pro кое-где даже обогнал своих именитых конкурентов: экран новинки попросту не выгорает от прямого действия пламени в течении 50 секунд (похоже, это рекорд для данного шоу). Естественно, прочие характеристики (стойкость к царапинам, тест сгибаемость и т.п.) тоже на высоте. Более того, за выдвижную камеру можно не переживать: при малейшем нажатии она тут же задвигается, как это когда-то было реализовано с оптическими приводами; также предусмотрено её автоматическое закрытие при падении с высоты.

А теперь касательно цен: базовая конфигурация OnePlus 7 Pro на 6ГБ/128ГБ обойдётся в $649, средняя (8ГБ/256ГБ) – в $699 а топовая (12ГБ/256ГБ) – в $749. Кстати, на фоне старшего брата OnePlus 7 как-то совсем померк: двойная камера, каплевидный вырез вверху экрана и чуть меньшая диагональ – выдают в нём OnePlus 6Ts, если следовать логике Apple. Зато цена, естественно, меньше: $499 за 6ГБ/128ГБ или $549 за вариант 8ГБ/256ГБ. Похоже, у дорогих флагманов появился серьезный, бюджетный конкурент.