Выдвижная камера, место в DxOMark и тест на прочность: всё, что вы хотели узнать о новом OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro был представлен вчера, 14 мая 2019 года, вместе с 5G-версией и стандартной 7-й моделью. Характеристики Pro-версии полностью соответствуют утечкам и складываются в действительно топовый набор: процессор Snapdragon 855, память UFS 3.0, 6,67-дюймовый экран с частотой 90 МГц и 1440 пикселями, под которым расположился дактилоскопический сканер, а также система жидкостного охлаждения и аккумулятор на 4000 мАч. И это уже не говоря о самой яркой отличительной особенности – выдвижной фронтальной камере, позволившей дисплею занять целых 93% передней панели.
Компания OnePlus также приложила все усилия к тому, чтобы обогнать конкурентов и по части основной камеры. Поэтому новинка получила три модуля: главный, Sony IMX 586, на 48 MП, теле-фотомодуль на 8 МП (обеспечивающий трёхкратный зум) и широкоугольный модуль (со 117-градусным обзором) на 16 МП. Также в камерах используются различные виды автофокусировки (непрерывная, с определением фазы и т.д.) и оптическая стабилизация для телефотообъектива.
В итоге, производитель постарался не зря: OnePlus 7 Pro уже успел получить общий балл «111» в рейтинге DxOMark, который раскладывается на 118 (за фотовозможности) и 98 баллов (за видео). Таким образом, сразу после презентации, смартфон оказался на третьем месте в известнейшем фоторейтинге, отстав всего на 1 балл от абсолютных лидеров – Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G.
Кстати, традиционный ролик от JerryRigEverything тоже подоспел как раз вовремя. Проверка флагмана на прочность прошла по классической схеме, в результате чего OnePlus 7 Pro кое-где даже обогнал своих именитых конкурентов: экран новинки попросту не выгорает от прямого действия пламени в течении 50 секунд (похоже, это рекорд для данного шоу). Естественно, прочие характеристики (стойкость к царапинам, тест сгибаемость и т.п.) тоже на высоте. Более того, за выдвижную камеру можно не переживать: при малейшем нажатии она тут же задвигается, как это когда-то было реализовано с оптическими приводами; также предусмотрено её автоматическое закрытие при падении с высоты.
А теперь касательно цен: базовая конфигурация OnePlus 7 Pro на 6ГБ/128ГБ обойдётся в $649, средняя (8ГБ/256ГБ) – в $699 а топовая (12ГБ/256ГБ) – в $749. Кстати, на фоне старшего брата OnePlus 7 как-то совсем померк: двойная камера, каплевидный вырез вверху экрана и чуть меньшая диагональ – выдают в нём OnePlus 6Ts, если следовать логике Apple. Зато цена, естественно, меньше: $499 за 6ГБ/128ГБ или $549 за вариант 8ГБ/256ГБ. Похоже, у дорогих флагманов появился серьезный, бюджетный конкурент.
Источник(и)
youtube (презентация OnePlus 7)