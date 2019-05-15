Oppo Reno Gundam, смартфон для фанатов аниме

Sergey Tarasov, 2019-05-15 (Update: 2019-05-15)

Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.