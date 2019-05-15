Notebookcheck

Oppo Reno Gundam, смартфон для фанатов аниме

Изображение: GSM Arena
Oppo договорилась об официальном партнёрстве с японской стороной, но о параметрах и расценках конечного устройства сведений нет
by Sergey Tarasov, 15.05.2019
телефоны Android Chinese Tech

В настоящий момент про этот смартфон известно лишь то, что он - будет. Обо всём остальном можно только гадать, отчасти опираясь на источники. Попробуем вместе?

  • Корпус смартфона, похоже, пластиковый. Дизайн оборотной стороны не выглядит объёмным, но вполне может оказаться таким. Лицевая сторона однозначно закрыта стеклом.
  • Разговорного динамика и сканера подушечки пальца на изображениях не видно. Первый, возможно, встроен в лицевое стекло (оно резонирует, вибрирует и тем самым издаёт негромкий звук). Второй так же может быть встроен в экран. А ещё его может не быть вообще, например, основным методом авторизации пользователя может быть фронтальная камера.
  • Стоимость вряд ли будет ниже 200-300 долларов США. При этом и слишком высокой она не должна быть, ведь устройства Reno - это средний класс или немного выше того. Процессором, скорее всего, будет выступать представитель серии MediaTek Helio.
  • Наличие кастомной графической темы, каких-либо физических бонусов в коробке даже не обсуждается - это обязательно для любого устройства ограниченного выпуска.
  • Официальный релиз и старт продаж если состоятся вообще, то вряд ли позже, чем через два-три месяца с сегодняшнего дня.

Мы постараемся следить за этим устройством и обновлять эту страницу по мере поступления свежих сведений.

Источник(и)

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Sergey Tarasov, 2019-05-15 (Update: 2019-05-15)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 