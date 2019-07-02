OPPO представила новый вид связи без использования Bluetooth, Wi-Fi и мобильных сетей
Наш зависимый от технологий мир оказался бы на грани катастрофы, если бы вдруг Bluetooth, Wi-Fi или мобильная связь вдруг пропали бы. Судя по всему, некоторые производители задумываются над реальностью подобного сценария и пытаются придумать жизнеспособную альтернативу (а в случае катастроф, возможно, и "спасающую жизни"). OPPO привезла на MWC Shanghai множество инноваций, включая дисплей со встроенной камерой без выреза. Однако, компания также представила MeshTalk - новую технологию для голосовой связи и передачи сообщений.
Предполагается, что в данном случае подключение устройств друг к другу происходит без каких-либо других средств связи (операторских вышек, роутеров и т.д.). Разработчики MeshTalk утверждают, что максимальная дальность нового вида связи составляет практически 3 км (2.99 км или 1.86 миль). Однако, уточняется, что с помощью одного промежуточного звена дистанцию можно увеличить.
По сути, это очень схоже с локальной сетью между устройствами. С другой стороны, в данной сети предполагается только совершение голосовых звонков и передача текстовых сообщений (траффик не предусмотрен). Однако, вполне вероятно, что в будущих поколениях будет и возможность передачи данных. В OPPO говорят, что MeshTalk - это децентрализованная "сеть", способная обеспечить высокую скорость работы при низком энергопотреблении, а также высокую степень защищенности. Как бы там ни было, за работу нового вида связи отвечает разработанный компанией чип, а значит (скорее всего) технология будет проприетарной.