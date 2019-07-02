OPPO представила новый вид связи без использования Bluetooth, Wi-Fi и мобильных сетей

Компания OPPO анонсировала на MWC Shanghai новую технологию связи: MeshTalk. Описывается она как новый способ разговаривать или переписываться с другими пользователями смартфонов без использования Bluetooth и других беспроводных стандартов. Предполагается, что MeshTalk будет работать на расстоянии не более 1.86 миль между двумя устройствами (2.99 км).

Наш зависимый от технологий мир оказался бы на грани катастрофы, если бы вдруг Bluetooth, Wi-Fi или мобильная связь вдруг пропали бы. Судя по всему, некоторые производители задумываются над реальностью подобного сценария и пытаются придумать жизнеспособную альтернативу (а в случае катастроф, возможно, и "спасающую жизни"). OPPO привезла на MWC Shanghai множество инноваций, включая дисплей со встроенной камерой без выреза. Однако, компания также представила MeshTalk - новую технологию для голосовой связи и передачи сообщений.

Предполагается, что в данном случае подключение устройств друг к другу происходит без каких-либо других средств связи (операторских вышек, роутеров и т.д.). Разработчики MeshTalk утверждают, что максимальная дальность нового вида связи составляет практически 3 км (2.99 км или 1.86 миль). Однако, уточняется, что с помощью одного промежуточного звена дистанцию можно увеличить.

По сути, это очень схоже с локальной сетью между устройствами. С другой стороны, в данной сети предполагается только совершение голосовых звонков и передача текстовых сообщений (траффик не предусмотрен). Однако, вполне вероятно, что в будущих поколениях будет и возможность передачи данных. В OPPO говорят, что MeshTalk - это децентрализованная "сеть", способная обеспечить высокую скорость работы при низком энергопотреблении, а также высокую степень защищенности. Как бы там ни было, за работу нового вида связи отвечает разработанный компанией чип, а значит (скорее всего) технология будет проприетарной.