Спустя три месяца после презентации, Samsung Galaxy A80 наконец поступил в продажу

Первый фаблет Samsung без выреза в дисплее — в нем используется слайд-механизм с поворотной камерой — наконец появился в продаже. Вот только с момента официальной презентации прошло уже три месяца. Стоимость Galaxy A80 составляет более $730, доступны расцветки Angel Gold, Ghost White и Phantom Black.

Почти три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A80 был официально представлен производителем в Таиланде в качестве первого фаблета (так как диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов) без выреза — добиться полноэкранности удалось за счет использования слайд-механизма с поворотной камерой. Наконец, час "Х" пробил и модель поступила в продажу.

Galaxy A80 поддерживает 25-Вт быструю зарядку а качество его тройной камеры улучшено за счет наличия дополнительной ToF-камеры. Модуль включает в себя 48-, 8- и 5-МП камеры. Диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов (Super AMOLED), а в качестве чипсета выступает Qualcomm Snapdragon 730. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенный накопитель обладает емкостью в 128 ГБ. Очень жаль, но стандартного аудио разъема и слота для карт памяти у этой модели нет.