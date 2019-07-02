Спустя три месяца после презентации, Samsung Galaxy A80 наконец поступил в продажу
Почти три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A80 был официально представлен производителем в Таиланде в качестве первого фаблета (так как диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов) без выреза — добиться полноэкранности удалось за счет использования слайд-механизма с поворотной камерой. Наконец, час "Х" пробил и модель поступила в продажу.
Galaxy A80 поддерживает 25-Вт быструю зарядку а качество его тройной камеры улучшено за счет наличия дополнительной ToF-камеры. Модуль включает в себя 48-, 8- и 5-МП камеры. Диагональ дисплея составляет 6.7 дюймов (Super AMOLED), а в качестве чипсета выступает Qualcomm Snapdragon 730. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенный накопитель обладает емкостью в 128 ГБ. Очень жаль, но стандартного аудио разъема и слота для карт памяти у этой модели нет.
Фаблет доступен в трех расцветках: Angel Gold, Ghost White и Phantom Black. К сожалению, Samsung Galaxy A80 довольно дорогой: стартовая цена составляет $700. Тем не менее, цена будет зависеть от конкретного продавца и региона продаж.