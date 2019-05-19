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Кодовое имя Samsung Galaxy S11 – Picasso, не перепутайте с процессорами AMD Zen+

Пабло Пикассо родился в Малаге, Испания, в 1881 году. (Изображение: as.com)
Пабло Пикассо родился в Малаге, Испания, в 1881 году. (Изображение: as.com)
Название «Пикассо» было выбрано как кодовое имя для смартфона Samsung Galaxy S11 на стадиях разработки. Это довольно интересный и неплохой выбор, который продолжает традицию использования имён всемирно известных художников: например, «Да Винчи» - это обозначение Galaxy Note 10.
by Daniel R Deakin, 19.05.2019
Galaxy Note Galaxy S телефоны бизнес Android ARM

Судя по всему, кодовое название смартфона Samsung Galaxy S11 на время разработки будет «Пикассо». Это хорошо согласуется с кодовым названием фаблета Samsung Galaxy Note 10, который известен как «Да Винчи». Похоже, компания Samsung высоко замахнулась, связав свои продукты с двумя величайшими художниками всех времен.

Этот подход отличается от стратегии, использованной в серии Samsung Galaxy S10, где имена устройств были довольно прозаическими: «Beyond 0», «Beyond 1» и «Beyond 2». Правда, Samsung не единственная технологическая компания, использующая имя Picasso для своих продуктов. Например, гибридные процессоры на Zen+ от AMD являются частью семейства Picasso.

Неудивительно, что новость о новом кодовом названии Samsung Galaxy S11 также подняла волну комментариев относительно того, какие инновации сможет предложить следующий флагман Galaxy S. Камера, спрятанная под дисплеем, является очевидным фаворитом в этом вопросе, хотя некоторые также предполагают, что название «Пикассо» тоже имеет скрытый смысл и S11 продемонстрирует элементы кубизма или сюрреализма в дизайне.

Источник(и)

Twitter (Ice universe)

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Daniel R Deakin, 2019-05-19 (Update: 2019-05-19)

 