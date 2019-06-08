Сам Samsung Galaxy Tab S5 пожаловал на Geekbench?

Samsung Galaxy Tab S4 занял первое место среди планшетов сразу после выхода в 2018 году. Теперь появились намеки на то, что он обзаведётся преемником в этом году. Устройство, претендующее на эту роль, было замечено на Geekbench, хотя, впоследствии, информация о нём исчезла.

Samsung пока что не успела выпустить долгожданного нового представителя линейки Galaxy Tab S. Прошлогодняя модель Tab S4 является высококлассным примером этой категории устройств, поскольку она имеет 4 ГБ ОЗУ, экран SuperAMOLED 1600 x 2560 пикселей, а также поддерживает обновление до Android 9 (Pie). С другой стороны, планшет получил только 10-нм процессор Snapdragon 835 2017 года.

Судя по новым слухам, Samsung исправит этот досадный недостаток в следующем Galaxy Tab S. Согласно информации с Geekbench, скопированной источником MySmartPrice, южнокорейский производитель создал устройство под названием SM-T865 с более новым, 7-нм Snapdragon 855. Поскольку модель Tab S4, с поддержкой LTE, назвалась SM-T835, то вполне возможно, что устройство из утечки (SM-T865) – это его преемник.

Также было установлено, что SM-T865 работает под управлением Android Pie и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Если эта утечка окажется верной, то запуск Tab S5 уже не за горами. Однако, в настоящее время, результаты, приведённые ниже, отсутствуют на веб-сайте Geekbench, так что советуем отнестись к информации критически.