Сам Samsung Galaxy Tab S5 пожаловал на Geekbench?
Samsung пока что не успела выпустить долгожданного нового представителя линейки Galaxy Tab S. Прошлогодняя модель Tab S4 является высококлассным примером этой категории устройств, поскольку она имеет 4 ГБ ОЗУ, экран SuperAMOLED 1600 x 2560 пикселей, а также поддерживает обновление до Android 9 (Pie). С другой стороны, планшет получил только 10-нм процессор Snapdragon 835 2017 года.
Судя по новым слухам, Samsung исправит этот досадный недостаток в следующем Galaxy Tab S. Согласно информации с Geekbench, скопированной источником MySmartPrice, южнокорейский производитель создал устройство под названием SM-T865 с более новым, 7-нм Snapdragon 855. Поскольку модель Tab S4, с поддержкой LTE, назвалась SM-T835, то вполне возможно, что устройство из утечки (SM-T865) – это его преемник.
Также было установлено, что SM-T865 работает под управлением Android Pie и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Если эта утечка окажется верной, то запуск Tab S5 уже не за горами. Однако, в настоящее время, результаты, приведённые ниже, отсутствуют на веб-сайте Geekbench, так что советуем отнестись к информации критически.