Последние слухи о Galaxy Note 10 могут стать решающими для покупателей

Новые слухи могут значительно сократить количество потенциальных покупателей Galaxy Note 10, если, как и говорится в них, Samsung действительно удалит ключевую функцию по крайней мере в одной из двух предполагаемых моделей. Источник этой утечки сообщает, что Galaxy Note 10 останется без поддержки microSD-карт, а Note 10 Pro сохранит эту возможность.

Утечка спецификаций и рендеров Galaxy Note 10 от Samsung справедливо заинтересовала многих. Этот почти безрамочный дизайн выглядит просто потрясающе. Однако недавно появилось сообщение о том, что, по крайней мере, одна из двух предполагаемых моделей не будет поддерживать установку карт microSD. Данная функция для многих пользователей – ключевая, не говоря уже о том, что её называли синонимом Galaxy Note. К счастью, этот же источник подтверждает наличие аудио разъёма для наушников в обеих моделях.

По словам сотрудника XDA Developers Макса Вайнбаха (Max Weinbach), он лично пообщался с тем, кто держал в руках Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro. Из них только более крупная 6,7-дюймовая модель Pro будет иметь слот для карты microSD. Линейка Galaxy Note была удобна бизнесменов и тех пользователей, которые привыкли передавать данные с одного устройства на другое посредством microSD. Тем не менее, похоже, что Samsung решила изменить целевую аудиторию 6,3-дюймовой модели Galaxy Note 10.

Мы ожидаем, что Galaxy Note 10 в стандартной комплектации получит не менее 128 ГБ памяти, чего будет вполне достаточно для нужд многих пользователей, хотя покупатели Galaxy Note или Galaxy S по-прежнему ожидают увидеть слот для карт microSD в устройствах. Как мы помним, в 2015 году, решение компании отказаться от съёмных аккумуляторов и поддержки карт microSD вызвало недовольство клиентов. В результате был найден компромисс: аккумуляторы так и остались несъёмными, но южнокорейский гигант поспешил вернуть слот для microSD. Неужели Samsung снова решила поиграть с огнём?