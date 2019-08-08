Официальный выход Samsung Galaxy Note 10, 10+ и Note 10+ 5G с несколькими новыми фишками

Линейка Samsung Galaxy Note 10 наконец-то официально представлена производителем. Хотя большинство деталей были итак известны задолго до запуска, есть и несколько сюрпризов, которые открылись только во время официального анонса.

Вторая флагманская линейка Samsung 2019 года, Galaxy Note 10, наконец была представлена. Впервые Galaxy Note будет доступен в двух размерах, а также без аудио разъёма. Всего в линейке имеется три модели, как и ожидалось, вместе с 5G-вариантом, хотя, в отличии от Galaxy S10+, здесь не будет конфигурации с объемом памяти 1 ТБ, максимум – 512 ГБ. Однако все модели поддерживают карты памяти microSD до 1 ТБ.

Смартфоны для США и Китая будут поставляться со Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти для 6,3-дюймового Note 10, а также 12 ГБ для 6,8-дюймовых Note 10+ и Note 10+ 5G. Конфигурации устройств на базе Exynos 9825, предназначенных для всех других мировых рынков, точно такие же. Как показывают тесты, чипсет Exynos 9825 показал себя лучше, чем Snapdragon 855, поскольку это первый процессор, созданный по 7-нм техпроцессу с применением фотолитографии в глубоком ультрафиолете; его предшественник Exynos 9820 был создан по 8-нм техпроцессу 8.

Что касается автономности, Samsung заявляет, что время работы LTE-модели Galaxy Note 10+ составляет примерно один день, при ёмкости аккумулятора 4300 мАч – точно такая же стоит на 5G-модели, хотя она, безусловно, потребляет гораздо больше энергии. Стандартный Note 10 и вовсе получил аккумулятор на 3500 мАч. Все модели линейки Note 10 также оснащены новой версией Samsung DeX, которая позволяет подключать устройство к MacBook или другим ноутбукам, чтобы пользоваться настольным интерфейсом, который будет особенно полезен для игр на Android. S-Pen также получила поддержку новых жестов и встроенную возможность преобразовывать рукописный текст в электронный.

Все модели поставляются с одной 10-МП фронтальной камерой, что после Galaxy S10+ выглядит странно. Тем не менее, модели Note 10+/5G оснащены ToF-датчиком глубины сзади. Благодаря этому в новых устройствах появилась возможность снимать видео с эффектом боке, что выглядело довольно эффектно на демонстрации. Датчик ToF также предлагает новые возможности AR (Augmented Reality – расширенная реальность) для фотосъемки. Основная камера у всех устройств линейки состоит из: сверхширокоугольного объектива на 16 МП, широкоугольного – на 12 МП и телеобъектива – тоже на 12 МП.

Стоимость Galaxy Note 10 составляет $949 для модели на 256 ГБ – это единственная конфигурация, которая доступна. Стоимость Galaxy Note 10+ начинается от $1099 за вариант на 256 ГБ и увеличивается до $1199 за конфигурацию на 512 ГБ. Модель с 5G поставляется в варианте 512 ГБ за $1299. Старт продаж намечен на 21 августа.