Galaxy Tab S6 представлен официально: Snapdragon 855, много оперативной памяти и новый S-Pen

Компания Samsung официально выпустила Galaxy Tab S6 – последнюю попытку закрепиться на рынке планшетов, предложив те возможности, которые отсутствуют в iPad Pro. Кроме того, Galaxy Tab S6 также обзавёлся некоторыми новыми функциями, которые сделают его потенциальной альтернативой успешной линейке Microsoft Surface Pro.

Samsung анонсировала Galaxy Tab S6 – Android-планшет, который стал, пожалуй, наиболее продуманной попыткой компании занять тот сегмент рынка, где Apple в настоящее время доминирует со своим iPad Pro. Tab S6 также включает в себя те функций, которые заставят потенциальных покупателей Microsoft Surface Pro ещё раз подумать, поскольку новое устройство от южнокорейского производителя, с точки зрения формы и функциональности, находится где-то посередине между двумя конкурентами. Новый планшет заменит собой Galaxy Tab S4, но будет выше среднего класса Galaxy Tab S5e, хотя в чём-то повторит его дизайн с акцентом на тонкость и портативность.

Важно отметить, что Samsung оснастила Galaxy Tab S6 восьмиядерным процессором Snapdragon 855 компании Qualcomm и конфигурациями 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Раньше компания Samsung оснащала свои флагманские планшеты более старым чипсетом. Например, Tab S4 в прошлом году получил процессор Snapdragon 835, а не флагманский чип 2018 года – Snapdragon 845. Ставка на Snapdragon 855 в Tab S6 показывает, что Samsung готова конкурировать с iPad Apple или Surface Pro от Microsoft, которые также заинтересованы в большей вычислительной мощности.

В то время как iPad Pro оптимизирован под сенсорное управление, а Surface Pro ближе к полноценному настольному ПК, Galaxy Tab S6 расположился между этими двумя концепциями. Он обладает мобильностью iPad, но, в тоже время, предлагает взаимодействие с док-станцией Samsung DeX, которая максимально приближает интерфейс рабочего стола к стандарту Windows. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами последнего, новая клавиатура Samsung оснащена тачпадом. В комплект поставки (в отличие от конкурентов) входит новый улучшенный S-Pen с Bluetooth LE, который также обеспечивает поддержку жестов, сделанных в воздухе, а заряжаться может беспроводным способом, в специальном слоте, который находится прямо на задней панели планшета.

Tab S6 оснащён дисплеем Super AMOLED 16:10 с разрешением 2560 x 1600 пикселей, под которым (впервые в линейке) расположился сканер отпечатков пальцев. Планшет весит всего 420 граммов, а толщина составляет всего 5,7 мм. Несмотря на это, Samsung удалось встроить в него аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, который обеспечивает на 50% больше времени автономной работы, чем iPad Pro, в общей сложности до 15 часов автономности. Tab S6 также получил двойную заднюю камеру с широкоугольным объективом на 123°.

Galaxy Tab S6 поступит в продажу на территории США 6 сентября и будет стоить от $649 за Wi-Fi-модель с 6 ГБ/128 ГБ и $729 за вариант с 8 ГБ/256 ГБ с тем же Wi-Fi. Модели 4G LTE также будут выпущены, но они появятся через несколько недель после этого.