У Samsung Galaxy S10 5G появились серьёзные проблемы с аккумулятором

На ресурсе Reddit был описан инцидент с S10 5G, который сильно перегрелся: настолько, что владелец, осматривая устройство, почувствовал сильный запах химикатов, а сам смартфон оказался уже не работоспособен. Эта история говорит о том, что у самой дорогой модели из серии Galaxy S10 могут обнаружиться массовые проблемы с целостностью батареи.

Сообщение на Reddit, добавленное сегодня (12 июля 2019 года), может бросить тень на качество сборки сверхпремиального Samsung Galaxy S10 5G, замешанного уже не в первой неприятной истории.

Автор сообщения на Reddit утверждает, что он заметил, как устройство стало «слишком горячим, чтобы касаться его», и, возможно, начало испускать запах горелого уже по дороге в супермаркет недалеко от его дома в Австралии. Однако пользователь решил повременить с проверкой своего телефона до тех пор, пока не достигнет магазина.

К тому времени владелец обнаружил, что флагман с поддержкой 5G уже «пахнет нефтью и химикатами» и более не работоспособен. Несмотря на предположение пользователя о том, что смартфон «кажется, взорвался», устройство, в лучшем случае, пострадало от сбоя механизма терморегуляции, а в худшем – от явного разрыва аккумуляторной батареи.

Это уже не первый тревожный звоночек для Samsung, тем более что вышеупомянутое устройство оснащено самой большой батареей из всех моделей серии Samsung Galaxy S. С другой стороны, этот случай нуждается в экспертной проверке или подтверждении каким-либо образом, поскольку (в отличии от похожего случая, произошедшего ранее) отсутствуют любые изображения, демонстрирующие дефекты, полученные смартфоном.

Похоже, что количество жалоб на Galaxy S10 5G растёт, хотя в первом инциденте, по словам экспертов из Samsung, телефон подвергся внешнему повреждению (т.е. это не производственный брак). Поэтому ещё рано проводить параллели между этими историями и массовым отзывом Galaxy Note 7 из-за его потенциально опасных проблем с аккумулятором.