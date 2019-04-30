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Взрывной Samsung Galaxy S10 5G повторяет судьбу Note 7

Samsung Galaxy S10 5G был полностью уничтожен. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Samsung Galaxy S10 5G был полностью уничтожен. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Владелец Samsung Galaxy S10 5G на онлайн-ресурсе поделился ужасающими фотографиями своего сгоревшего после взрыва флагманского смартфона. На изображениях ясно видно насколько большой урон был нанесён устройству; к счастью, пользователь не пострадал в результате инцидента.
by Daniel R Deakin, 30.04.2019
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Samsung нужно готовиться к серьезной проверке новинок, поскольку недавний эпизод взрыва Galaxy S10 5G – не единичный случай. На снимках, предоставленных владельцем S10 5G, виден катастрофический для нового флагманского смартфона исход. Пользователь загрузил фотографии сгоревшего устройства на южнокорейский веб-портал под названием Naver.

Пока не совсем понятно, что стало причиной возгорания Samsung Galaxy S10 5G, но пользователь сообщил о внешних повреждениях, которые могли повлечь за собой, например, разгерметизацию аккумулятора. Этот инцидент напоминает аналогичную ситуацию с фаблетом Galaxy Note 7, который, как известно, в следствии производственного брака, перегрелся и даже самовоспламенился.

Глядя на взорвавшийся Samsung Galaxy S10 5G, очевидно, что владельцу крупно повезло, что он не пострадал. Сам пользователь заявил, что устройство было в эксплуатации только шесть дней прежде чем оно взорвалось. По-видимому, представители Samsung уже проверили данный смартфон, но не обнаружили ни производственных дефектов продукта, ни взаимосвязи между внешними повреждениями и неисправностями компонентов внутри устройства.

Samsung Galaxy S10 5G после взрыва. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Samsung Galaxy S10 5G после взрыва. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Samsung Galaxy S10 5G после взрыва. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Samsung Galaxy S10 5G после взрыва. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Samsung Galaxy S10 5G после взрыва. (Изображение: Naver/user-Rivon)
Samsung Galaxy S10 5G после взрыва. (Изображение: Naver/user-Rivon)

Источник(и)

Naver (на корейском)

Seoul-Yonhap News (на корейском)

Twitter (Sudhanshu Ambhore)

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Daniel R Deakin, 2019-04-30 (Update: 2019-04-30)

 