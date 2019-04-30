Появились специальные версии AMD Radeon VII и Ryzen 7 2700X, выпущенные к 50 годовщине компании
После непродолжительного периода утечек и слухов аппаратное обеспечение, подготовленное для 50-й годовщины AMD было представлено официально. Серия Gold Edition (ЦП Ryzen 7 2700X и карта Radeon VII) и другие специальные предложения от AMD будут доступны в течении всего промо-периода, который начался вчера и продлится до 8 июня 2019 года.
Самая важная информация о рекламной кампании AMD50 сводится к следующему:
- Однодневная распродажа 1 мая 2019 года в честь 50-летия AMD в онлайн-магазине Best Buy, позволит покупателям сэкономить до $150 на отдельных товарах AMD, включая ПК, ноутбуки, процессоры и видеокарты.
- ЦП Ryzen 7 2700X Gold Edition с подписью директора AMD, Лизы Су, прямо на крышке процессора и в специальной золотой упаковке AMD50 получит ценник в $329.
- Видеокарта AMD Radeon VII Gold Edition с ярко-красным корпусом и в той же золотой упаковке AMD50 будет доступна по цене $699.
При покупке любого из двух вышеупомянутых устройств пользователи также получат код-купон для скачивания бесплатных ПК-версий World War Z и Tom Clancy's The Division 2 Gold Edition (включая Year 1 Season Pass). Дополнительными приятными бонусами станут: эксклюзивная игровая повязка AMD50, наклейка, подписанная генеральным директором AMD Лизой Су, и купон на бесплатную футболку, с тем же логотипом, посвященным 50-летию AMD.
Те, кто ищут более подробную информацию о AMD50 Game Bundle и процессоре/видеокарте Gold Edition, могут посетить эту страницу.