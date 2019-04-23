ROG:REDEFINE 2019 | Asus ROG Zephyrus G GA502 сочетает в себе преимущества AMD Ryzen 7 3750H и NVIDIA GTX 1660 Ti в тонком форм-факторе
Asus Zephyrus G GA502 – новый член семейства Zephyrus, созданный с целью представить ультратонкие игровые ноутбуки более широкой аудитории. GA502 оснащен гибридным процессором AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра, 8 потоков) в комплекте с только что анонсированным графическим ускорителем GeForce 1660 Ti. Такая комбинация должна обеспечить производительность и многозадачность, а также продлить срок службы батареи.
15,6-дюймовый FHD дисплей модели GA502 обладает тонкими рамками и поставляется в вариантах 60 и 120 Гц. Корпус довольно прочный и весит всего 2,1 кг. Дизайн, с отделкой из матового металла на крышке, рассчитан как на геймеров, так и просто на продвинутых пользователей.
Asus привнёс ряд улучшений в систему охлаждения, которые мы уже видели в других моделях ROG: несколько тепловых трубок, механизм самоочистки вентиляции, тонкие лопасти, а также вентиляторы повышенной прочности. Видеокарта GTX 1660 Ti способна разгонятся до 1335 МГц при 60 Вт, когда включен режим Turbo. Особую плавность картинки обеспечивает дисплей с частотой 120 Гц.
Zephyrus G GA502 поддерживает Hi-Res и способен воспроизводить высококачественный 7.1-канальный звук. На борту у ноутбука 3 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и один – USB 3.1 Gen2 Type-C, разъем питания и DisplayPort 1.4. А вот Thunderbolt 3 отсутствует и беспроводной адаптер поддерживает конфигурацию 1x1.
Asus Zephyrus G GA502 доступен с сегодняшнего дня по всему миру; цены и сроки появления на полках магазинов варьируются в зависимости от региона.
Источник(и)
Asus Press Release