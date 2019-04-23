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ROG:REDEFINE 2019 | Asus ROG Zephyrus G GA502 сочетает в себе преимущества AMD Ryzen 7 3750H и NVIDIA GTX 1660 Ti в тонком форм-факторе

Asus Zephyrus G GA502. (Изображение: Asus)
Asus Zephyrus G GA502. (Изображение: Asus)
Компания Asus представила нового члена семейства Zephyrus – ноутбук Zephyrus G GA502. Он откроет серию Zephyrus более широкой аудитории, кроме того, оснащен процессором AMD Ryzen 7 3750H и графическим ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, который предлагает высокую производительность в играх и низкое энергопотребление.
by Vaidyanathan Subramaniam, 23.04.2019
игры AMD Geforce Ryzen (Zen) Ultrabook

Asus Zephyrus G GA502 – новый член семейства Zephyrus, созданный с целью представить ультратонкие игровые ноутбуки более широкой аудитории. GA502 оснащен гибридным процессором AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра, 8 потоков) в комплекте с только что анонсированным графическим ускорителем GeForce 1660 Ti. Такая комбинация должна обеспечить производительность и многозадачность, а также продлить срок службы батареи.

15,6-дюймовый FHD дисплей модели GA502 обладает тонкими рамками и поставляется в вариантах 60 и 120 Гц. Корпус довольно прочный и весит всего 2,1 кг. Дизайн, с отделкой из матового металла на крышке, рассчитан как на геймеров, так и просто на продвинутых пользователей.

Asus привнёс ряд улучшений в систему охлаждения, которые мы уже видели в других моделях ROG: несколько тепловых трубок, механизм самоочистки вентиляции, тонкие лопасти, а также вентиляторы повышенной прочности. Видеокарта GTX 1660 Ti способна разгонятся до 1335 МГц при 60 Вт, когда включен режим Turbo. Особую плавность картинки обеспечивает дисплей с частотой 120 Гц.

Zephyrus G GA502 поддерживает Hi-Res и способен воспроизводить высококачественный 7.1-канальный звук. На борту у ноутбука 3 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и один – USB 3.1 Gen2 Type-C, разъем питания и DisplayPort 1.4. А вот Thunderbolt 3 отсутствует и беспроводной адаптер поддерживает конфигурацию 1x1.

Asus Zephyrus G GA502 доступен с сегодняшнего дня по всему миру; цены и сроки появления на полках магазинов варьируются в зависимости от региона.

Характеристики Asus Zephyrus G GA502. (Изображение: Asus)
Характеристики Asus Zephyrus G GA502. (Изображение: Asus)

Источник(и)

Asus Press Release

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Vaidyanathan Subramaniam, 2019-04-23 (Update: 2019-04-24)

 