Компания Asus представила нового члена семейства Zephyrus – ноутбук Zephyrus G GA502. Он откроет серию Zephyrus более широкой аудитории, кроме того, оснащен процессором AMD Ryzen 7 3750H и графическим ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, который предлагает высокую производительность в играх и низкое энергопотребление.

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Asus Zephyrus G GA502 – новый член семейства Zephyrus, созданный с целью представить ультратонкие игровые ноутбуки более широкой аудитории. GA502 оснащен гибридным процессором AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра, 8 потоков) в комплекте с только что анонсированным графическим ускорителем GeForce 1660 Ti. Такая комбинация должна обеспечить производительность и многозадачность, а также продлить срок службы батареи.

15,6-дюймовый FHD дисплей модели GA502 обладает тонкими рамками и поставляется в вариантах 60 и 120 Гц. Корпус довольно прочный и весит всего 2,1 кг. Дизайн, с отделкой из матового металла на крышке, рассчитан как на геймеров, так и просто на продвинутых пользователей.

Asus привнёс ряд улучшений в систему охлаждения, которые мы уже видели в других моделях ROG: несколько тепловых трубок, механизм самоочистки вентиляции, тонкие лопасти, а также вентиляторы повышенной прочности. Видеокарта GTX 1660 Ti способна разгонятся до 1335 МГц при 60 Вт, когда включен режим Turbo. Особую плавность картинки обеспечивает дисплей с частотой 120 Гц.

Zephyrus G GA502 поддерживает Hi-Res и способен воспроизводить высококачественный 7.1-канальный звук. На борту у ноутбука 3 порта USB 3.1 Gen1 Type-A и один – USB 3.1 Gen2 Type-C, разъем питания и DisplayPort 1.4. А вот Thunderbolt 3 отсутствует и беспроводной адаптер поддерживает конфигурацию 1x1.

Asus Zephyrus G GA502 доступен с сегодняшнего дня по всему миру; цены и сроки появления на полках магазинов варьируются в зависимости от региона.