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ROG:REDEFINE 2019 | ROG: REDEFINE 2019 | Asus TUF Gaming FX505 и FX705 теперь доступны с процессорами AMD Zen+ Ryzen и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Asus TUF Gaming FX505 и FX705 теперь выпускаются с графическими ускорителями GTX 16-й серии. (Изображение: Asus)
Asus TUF Gaming FX505 и FX705 теперь выпускаются с графическими ускорителями GTX 16-й серии. (Изображение: Asus)
Asus объявила о выпуске серии TUF Gaming с новейшей графикой NVIDIA Turing GTX 1660 Ti. Линейка TUF Gaming представлена ноутбуками FX505 и FX705 с процессорами AMD Zen+ Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H. Помимо новых видеокарт GTX 16-ой серии, эти лэптопы в остальном идентичны первой линейке TUF Gaming с Radeon RX 560X, анонсированной во время CES 2019.
by Vaidyanathan Subramaniam, 23.04.2019
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С тех пор, как были официально представлены процессоры AMD Zen+ из H-серии, мы ждали, когда же появится ноутбук на ЦП Zen+ в сочетании с графикой NVIDIA 1660 Ti. С сегодняшним анонсом новых Asus TUG Gaming FX505 и FX705 этот час наконец настал. Кстати, Asus анонсировала серию TUF Gaming с графическими ускорителями Radeon RX 560X еще на выставке CES 2019. В нашем обзоре Asus TUF FX505DY мы отметили, что графический процессор Radeon двухлетней давности явно тормозит производительность превосходного ноутбука. Новая линейка TUF Gaming решит эту проблему внедрением новых мобильных графических процессоров серии Turing GTX 16.

Новые ноутбуки TUF Gaming на базе Ti GTX 1660 оснащены тем же 120 Гц дисплеем NanoEdge, что и их коллеги на основе Radeon. Новые чипы Turing позволяют пользователям в полной мере ощутить преимущества высокой частоты обновления экрана в современных играх. Есть также варианты на 60 Гц, для тех, кто хочет выставить максимальные настройки графики, при котрых кадровая частота всё равно не будет превышать упомянутого значения.

Серия TUF Gaming оснащена процессорами AMD Ryzen 7 3750H и Ryzen 5 3550H. Мы обнаружили, что Ryzen 5 3550H в чём-то превосходит даже Core i5-8300H, но с появлением новых процессоров Intel серии H 9-го поколения придется еще раз сравнить относительную производительность обоих конкурентов. Обладая оперативной памятью DDR4-2666 до 32 ГБ, APU Ryzen Zen+ обеспечивают достаточную мощность для эффективной многозадачности и игр. Ноутбуки TUF также получат множество конфигураций памяти, таких как SSD, SSHD FireCuda на 1 ТБ и жесткие диски с 5400 об/мин.

Процессор и видеокарта оснащены независимыми вентиляторами и радиаторами для контроля температуры. Конструкции вентиляторов предусматривают самоочистку, а их скорости можно переключать мгновенно с помощью трех режимов работы одним нажатием комбинации клавиш. Клавиатура может быть дополнительно оснащена подсветкой RGB, а подсвеченные клавиши WASD будут удобны в играх.

В соответствии с брендом TUF, оба этих ноутбука защищены по стандарту прочности MIL-STD-810G. Возможности соединения включают в себя встроенный беспроводной AC, Gigabit Ethernet и довольно приличный выбор портов. С сегодняшнего дня ноутбуки TUF Gaming FX505 и FX705 доступны в продаже по всему миру, но цены и наличие конфигураций нужно уточнять в зависимости от региона.

Спецификации Asus TUF Gaming FX505. (Изображение: Asus)
Спецификации Asus TUF Gaming FX505. (Изображение: Asus)
Спецификации Asus TUF Gaming FX705. (Изображение: Asus)
Спецификации Asus TUF Gaming FX705. (Изображение: Asus)

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Asus Press Release

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > ROG: REDEFINE 2019 | Asus TUF Gaming FX505 и FX705 теперь доступны с процессорами AMD Zen+ Ryzen и видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Vaidyanathan Subramaniam, 2019-04-23 (Update: 2019-04-23)

 