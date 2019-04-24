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ROG:REDEFINE 2019 | Asus Zephyrus S GX502 получил Core i7 9 поколения и дисплей с частотой 240 Hz, сертификацией PANTONEи поддержкой G-Sync + Optimus

Asus Zephyrus S GX502. (Изображение: Asus)
Asus Zephyrus S GX502. (Изображение: Asus)
Asus показала наследника Zephyrus GX501 - им стал Zephyrus S GX502. Новая модель оснащается процессором Intel Core i7-9750H и видеокартами RTX 2060/2070, с поддержкой NVIDIA Optimus. Дисплей GX502 сертифицирован PANTONE и работает на частоте 240 Гц (FHD). Ноутбук получил улучшенный набор портов, новые аудио-возможности и стал легче.
by Vaidyanathan Subramaniam, 24.04.2019
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Asus Zephyrus S GX502 получил серьезные улучшения в сравнении с Zephyrus S GX501 2017 года выпуска. Теперь в основе Zephyrus S GX502 лежит процессор Intel Core i7-9750H, видеокарта RTX 2060/RTX 2070 с поддержкой Optimus, а также вплоть до 32 ГБ ОЗУ DDR4-2666. У GX501 был 120-Гц дисплей с G-Sync, но в новой модели Asus установили 240-Гц сертифицированный PANTONE FHD дисплей с поддержкой G-Sync.

Производитель утверждает, что сочетание дисплея с частотой 240 Гц и мощной RTX 2070 обеспечит максимально плавную картинку без разрывов в играх, а технология Asus ProArt TruColor обеспечит идеальную цветность. Кроме того, сертификация PANTONE означает, что нас ждет как минимум 100% охват sRGB. Подсистема хранения данных включает два M.2 NVMe SSD, сформированные в RAID 0 массив, а емкость может варьироваться от 256 ГБ до 1 ТБ.

GX502 буквально на волосок тоньше GX501 (18.9 мм) и легче на 250 грамм (2 кг). Корпус выполнен из магниевого сплава, что позволило увеличит прочность конструкции и свести деформации к минимуму. 15.6-дюймовый дисплей занимает 81% площади крышки.

Как и другие ноутбуки серии ROG, GX502 обладает улучшенной системой охлаждения Active Aerodynamic System (AAS), которая обладает повышенной эффективностью и улучшает производительность системы под нагрузкой. При открытии крышки ноутбук приподнимается над столом, улучшая вентиляцию. Система охлаждения содержит шесть теплотрубок, которые затрагивают процессор, видеокарту и VRM, при этом у каждого чипа свой набор теплотрубок. Производителю удалось сделать вентиляторы тоньше, но при этом обеспечить усиленный поток воздуха.

ROG Zephyrus S GX502 можно заряжать через порт USB Type-C. Порта Thunderbolt 3, к сожалению, нет. Из прочего стоит отметить гигабитный Ethernet и беспроводной адаптер с 2x2 антенной (802.11AC + Asus RangeBoost). За аудио отвечает ЦАП ESS SABRE, есть поддержка Hi-Res.

Продажи Asus ROG Zephyrus S GX502 уже стартовали, цены и сроки появления на полках магазинов зависят от региона. 

Характеристики Asus Zephyrus S GX502. (Изображение: Asus)
Характеристики Asus Zephyrus S GX502. (Изображение: Asus)

Источник(и)

Asus Press Release

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Asus Zephyrus S GX502 получил Core i7 9 поколения и дисплей с частотой 240 Hz, сертификацией PANTONEи поддержкой G-Sync + Optimus
Vaidyanathan Subramaniam, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 