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ROG:REDEFINE 2019 | Новый Asus Zephyrus M GU502 стал производительнее и тоньше прошлогоднего ROG GU501GM

Asus Zephyrus M GU502. (Изображение: Asus)
Asus Zephyrus M GU502. (Изображение: Asus)
Asus Zephyrus M GU502 несет на борту современный процессор Core i7-9750H и видеокарты RTX 2060/1660 Ti. В сравнении с GU501GM новинка стала не только мощнее, но и тоньше. Причем тоньше стал не только корпус, но и рамки дисплея.
by Vaidyanathan Subramaniam, 24.04.2019
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Прошлогодний Asus ROG GU501GM выглядел вполне неплохо, но по производительности совершенно не радовал. Asus представила наследника - Zephyrus M GU502 - который получил как косметические, так и глубинные изменения.

Дизайн корпуса слегка изменился. GU502 весит всего 1.9 кг, а толщина насчитывает 18.9 мм. Рамки вокруг дисплея стали уже, а корпус выполнен из магниевого сплава, который отлично усиливает прочность конструкции.

В роли процессора выступает шестиядерный Core i7-9750H (12 потоков), а в качестве видеокарты может быть использована NVIDIA RTX 2060 или GTX 1660 Ti. Современная видеокарта необходима за вывод картинки на 15.6-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц и откликом в 3 мс (IPS, сертифицирован PANTONE). Доступен вариант и с частотой 120 Гц. Объем ОЗУ в GU502 может достигать 32 ГБ (DDR4-2666), есть два слота под M.2 NVMe SSD, которые можно объединить в RAID 0 массив объемом от 256 ГБ до 1 ТБ. Здесь, как и в других недавно представленных моделях ноутбуков ROG, используется улучшенная система охлаждения, толщина пластин в радиаторах которой составляет всего 0.1 мм. В фирменном ПО как и ранее доступны режимы работы Тихий, Сбалансированный и Турбо.

GU502 поддерживает NVIDIA Optimus, что помогает выжать из батареи на 76 Вт⋅ч лучшее время работы. В комплекте с ноутбуком поставляет адаптер питания на 230 Вт, но он необходим только во время игр. При выполнении простых задач ноутбук может питаться через USB Type-C от универсального адаптера или внешнего аккумулятора. Модель оснащена гигабитным Ethernet и беспроводным адаптером с антенной 2x2 (802.11AC), а также портами USB 3.1 Gen1 и Gen2 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-C. Thunderbolt 3 здесь нет.

В продаже Asus ROG Zephyrus M GU502 начнет появляться сегодня. Точные сроки и конфигурации с ценами зависят от конкретного региона.

Характеристики Asus Zephyrus M GU502. (Изображение: Asus)
Характеристики Asus Zephyrus M GU502. (Изображение: Asus)

Источник(и)

Asus Press Release

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 04 > Новый Asus Zephyrus M GU502 стал производительнее и тоньше прошлогоднего ROG GU501GM
Vaidyanathan Subramaniam, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 