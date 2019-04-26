К моменту выхода PlayStation 5 компания Sony выпустит уже более 100 миллионов консолей PS4
Sony сообщила, что в 2018 финансовом году было отгружено 17,8 млн приставок PlayStation 4 – почти столько же, как и в 2017-м (19 млн), что является убедительным доказательством неугасающей популярности игрового агрегата. Естественно, продажи PS4 сильно упадут, когда в магазинах появится PlayStation 5, но у консоли восьмого поколения есть еще 12 месяцев, чтобы достичь фантастической отметки в 100 миллионов проданных устройств.
Если прогноз продаж PS4 на следующий финансовый год (а он составляет 16 миллионов единиц) оправдается, то, таким образом, за время существования приставки в целом, будет продано около 112-113 миллионов консолей. Сообщалось, что консоли PS5 для разработчиков игр (так называемые дев-киты, с англ. «development kit») только начали поступать в студии разработки видеоигр, так что запуск приставки нового поколения в течение ближайшего года, по-видимому, ждать не стоит.
В том же финансовом отчете есть также весьма интересный комментарий по поводу PS5. В 2019 году прогнозируется снижение операционной прибыли на 31,1 млрд иен (~ 278,4 млн долларов). Отчасти это объясняется колебаниями валютных курсов и уменьшением продаж эксклюзивных игр, но, кроме этого, указана ещё одна причина: «Увеличение расходов на разработку консоли следующего поколения». Похоже, грядущий PlayStation 5 определённо уже не за горами.