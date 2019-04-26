К моменту выхода PlayStation 5 компания Sony выпустит уже более 100 миллионов консолей PS4

Sony опубликовала отчёт за прошедший финансовый год (2018), который был закрыт 31 марта 2019 года. Несмотря на небольшое уменьшение продаж PlayStation 4, игровая приставка всё ещё пользуется огромным спросом на рынке: общий объем продаж PS4 составляет 96,8 млн единиц и должен перейти порог в 100 млн ещё до выхода PS5.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Sony сообщила, что в 2018 финансовом году было отгружено 17,8 млн приставок PlayStation 4 – почти столько же, как и в 2017-м (19 млн), что является убедительным доказательством неугасающей популярности игрового агрегата. Естественно, продажи PS4 сильно упадут, когда в магазинах появится PlayStation 5, но у консоли восьмого поколения есть еще 12 месяцев, чтобы достичь фантастической отметки в 100 миллионов проданных устройств.

Если прогноз продаж PS4 на следующий финансовый год (а он составляет 16 миллионов единиц) оправдается, то, таким образом, за время существования приставки в целом, будет продано около 112-113 миллионов консолей. Сообщалось, что консоли PS5 для разработчиков игр (так называемые дев-киты, с англ. «development kit») только начали поступать в студии разработки видеоигр, так что запуск приставки нового поколения в течение ближайшего года, по-видимому, ждать не стоит.

В том же финансовом отчете есть также весьма интересный комментарий по поводу PS5. В 2019 году прогнозируется снижение операционной прибыли на 31,1 млрд иен (~ 278,4 млн долларов). Отчасти это объясняется колебаниями валютных курсов и уменьшением продаж эксклюзивных игр, но, кроме этого, указана ещё одна причина: «Увеличение расходов на разработку консоли следующего поколения». Похоже, грядущий PlayStation 5 определённо уже не за горами.