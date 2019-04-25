Хидэо Кодзима прогнозирует серьезное влияние 5G и Google Stadia на всю индустрию развлечений
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима недавно выразил свое восхищение новыми технологиями, в частности 5G и потоковыми облачными сервисами, в интервью Nikkei. Создатель франшизы Metal Gear и грядущей игры Death Stranding рассказал о том, как сверхскоростной интернет и сервисы по типу Google Stadia могут изменить всю индустрию развлечений.
По словам Кодзимы, примерно через 5 лет игровая и развлекательная индустрия в целом достигнет нового уровня обеспечения взаимодействия с пользователем. Поскольку 5G уже распространяется по всему миру, а облачные игровые сервисы становятся более стабильными, потоковые платформы, такие как Twitch и YouTube, смогут в конечном итоге обеспечить стримерам взаимодействие со своими зрителями прямо внутри игры. Более того, сервисы потокового видео будут развиваться в том же направлении, предлагая больше интерактивных фильмов, по типу «Черное зеркало: Bendersnatch» (где зритель выбирает, что именно предпримет главный герой), однако все возможные повороты сюжета, выбираемые зрителем-участником, будут не заготовлены заранее, а сгенерированы кластерами облачного ИИ в онлайн-режиме.
ИИ также повлияет на то, как потребители будут выбирать кино и игры. Кодзима считает, что в течение нескольких лет мы больше не будем искать новые фильмы или игры, а вместо этого ИИ сам будет анализировать и предлагать игры и фильмы, выбранные из множества в соответствии с нашими заранее определенными предпочтениями.
Уже сейчас 5G и новые возможности потоковых сервисов выглядят очень заманчиво, однако задержки, обусловленные ограничениями скорости, все еще препятствуют переходу пользователей на новый уровень игр, для которых не нужен будет ПК или консоль, а только экран любого устройства. Похоже, что ИИ сможет серьезно повлиять на весь процесс развития индустрии развлечений.