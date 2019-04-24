Обновленный Razer Blade Pro на 21% легче и на 11% тоньше своего предшественника
Наконец, в Razer выдали достойный ответ на 17.3-дюймовые MSI GS75, Lenovo Legion Y740 и Asus ROG GL704. Описать новинку можно проще всего как увеличенный до 17 дюймов Blade 15. Blade Stealth, Blade 15 и Blade 17 теперь максимально похожи.
Визуально Blade 17 отличается от Blade Pro сразу по нескольким моментам. Кроме гораздо более узких рамок дисплея, мы видим, что в угоду современности были отброшены колесико регулировки громкости, механическая клавиатура и изменена раскладка. Тачпад переехал на свое стандартное месторасположение. Производитель утверждает, что большинство изменения связаны с желанием максимально уменьшить толщину ноутбука.
Внутри нас ждут два слота M.2 2280 и испарительная камера, а вес устройства кардинально снизился. В отличие от Blade 15, Blade 17 не будет разделен на Base Model и Advanced Model.
В качестве видеокарты может выступать RTX 2060, RTX 2070 Max-Q или RTX 2080 Max-Q. Те, кто ожидал увидеть здесь полновесную RTX 2080 будут немного разочарованы, особенно зная, что предшественник обходился без Max-Q вовсе. Тем не менее, в Razer утверждают, что постарались выжать из Max-Q все что можно, выставив максимальный TDP.
Вариантов с Core i9 не предусмотрено. Согласно Razer, выигрыш в производительности между Core i9 и Core i7 несущественный, потому смысла в такой конфигурации нет. Протестировав большое количество чипов Core i9 предыдущего поколения, мы склонны верить словам производителя.
На борту у ноутбука разъем Ethernet поддерживающий скорость 2.5 Гбит/с, как у Alienware Area-51m. Беспроводной адаптер с поддержкой 802.11ax (WiFi 6) идет по умолчанию во всех версиях, а картридер поддерживает стандарт UHS-III (624 МБ/с). Для сравнения, большинство современных аналогов способны выдавать до 180 МБ/с.
Адаптер питания обладает мощностью 230 Вт - точно таким же комплектуется Blade 15.
В таблице ниже собраны все характеристики Blade 17 и Blade Pro для наглядного сравнения. Появление в продаже ожидается в ближайшие недели по цене $2500.
|2019 Razer Blade Pro 17
|2017 Razer Blade Pro
|Процессор
|Core i7-9750H
|Core i7-7700HQ, i7-7820HK
|Видеокарта
|RTX 2060
RTX 2070 Max-Q
RTX 2080 Max-Q
|GTX 1060
GTX 1080
|Дисплей
|17.3-дюймов 1080p IPS
144 Гц
100% sRGB
рамки 6 мм
яркость 300 нит
|17.3-дюйма 1080p IPS 120 Гц или
4K UHD 100% AdobeRGB 60 Гц
|Накопитель
|2x M.2 2280 NVMe
|2x M.2 2280 NVMe или
1x M.2 2280 NVMe + 2.5-дюймовый отсек SATA III
|ОЗУ
|16 ГБ DDR4-2666
2 слота SODIMM XMP (до 64 ГБ)
|16-32 ГБ DDR4-2666
Распаяна на плате
|Порты
|3x USB 3.2 Gen. 2 Type-A
1x USB 3.2 Gen. 2 Type-C
1x Thunderbolt 3
1x Etheret 2.5 Гбит/с
1x HDMI 2.0b
1x Аудио разъем
1x Картридер UHS-III
1x Разъем питания
1x Слот замка Kensington
|3x USB Type-A
1x Thunderbolt 3
1x Ethernet 1 Гбит/с
1x Аудио разъем
1x HDMI 2.0
1x Картридер
1x Разъем питания
1x Слот замка Kensington
|Wi-Fi
|Intel AX200 Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|Killer 1535 802.11ac
Bluetooth 4.2
|Батарея
|70.5 Вт⋅ч
230 Вт адаптер питания
|99 Вт⋅ч или
70 Вт⋅ч
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|424 x 281 x 22.5 мм
|Вес
|2.75 кг
|3.07 кг или
3.49 кг
|Цена
|$2499 (RTX 2060)
$2799 (RTX 2070 Max-Q)
$3199 (RTX 2080 Max-Q)
|$2299 и выше
Источник(и)
Razer