Обновленный Razer Blade Pro на 21% легче и на 11% тоньше своего предшественника

Blade Pro 2019 года выпуска позаимствовал тонкие рамки у Blade Stealth и Blade 15 и в результате мы имеем совершенно новый 17.3-дюймовый ноутбук от Razer. Некоторые избыточные возможности модели 2017 года отброшены: больше никакого колесика регулировки громкости, асимметричного расположения органов управления и механической клавиатуры в угоду более простому и минималистичному дизайну.

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Наконец, в Razer выдали достойный ответ на 17.3-дюймовые MSI GS75, Lenovo Legion Y740 и Asus ROG GL704. Описать новинку можно проще всего как увеличенный до 17 дюймов Blade 15. Blade Stealth, Blade 15 и Blade 17 теперь максимально похожи.

Визуально Blade 17 отличается от Blade Pro сразу по нескольким моментам. Кроме гораздо более узких рамок дисплея, мы видим, что в угоду современности были отброшены колесико регулировки громкости, механическая клавиатура и изменена раскладка. Тачпад переехал на свое стандартное месторасположение. Производитель утверждает, что большинство изменения связаны с желанием максимально уменьшить толщину ноутбука.

Внутри нас ждут два слота M.2 2280 и испарительная камера, а вес устройства кардинально снизился. В отличие от Blade 15, Blade 17 не будет разделен на Base Model и Advanced Model.

В качестве видеокарты может выступать RTX 2060, RTX 2070 Max-Q или RTX 2080 Max-Q. Те, кто ожидал увидеть здесь полновесную RTX 2080 будут немного разочарованы, особенно зная, что предшественник обходился без Max-Q вовсе. Тем не менее, в Razer утверждают, что постарались выжать из Max-Q все что можно, выставив максимальный TDP.

Вариантов с Core i9 не предусмотрено. Согласно Razer, выигрыш в производительности между Core i9 и Core i7 несущественный, потому смысла в такой конфигурации нет. Протестировав большое количество чипов Core i9 предыдущего поколения, мы склонны верить словам производителя.

На борту у ноутбука разъем Ethernet поддерживающий скорость 2.5 Гбит/с, как у Alienware Area-51m. Беспроводной адаптер с поддержкой 802.11ax (WiFi 6) идет по умолчанию во всех версиях, а картридер поддерживает стандарт UHS-III (624 МБ/с). Для сравнения, большинство современных аналогов способны выдавать до 180 МБ/с.

Адаптер питания обладает мощностью 230 Вт - точно таким же комплектуется Blade 15.

В таблице ниже собраны все характеристики Blade 17 и Blade Pro для наглядного сравнения. Появление в продаже ожидается в ближайшие недели по цене $2500.