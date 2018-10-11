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Анонсирован новый вариант Razer Blade 15 с улучшенным охлаждением и сниженной ценой

Продажи новый Razer Blade 15 с улучшенным охлаждением стартуют на этой неделе со сниженной ценой. (Изображение: Razer)
Продажи новый Razer Blade 15 с улучшенным охлаждением стартуют на этой неделе со сниженной ценой. (Изображение: Razer)
В новом Blade 15 исправлены все самые насущные проблемы предыдущей модели. В корпусе на этот раз нашлось место для 2.5-дюймового жесткого диска, разъема Ethernet и увеличенных но менее шумных вентиляторов. Ну а самое приятное в том, что все это произошло без изменений дизайна корпуса, но цена устройства снизилась.
by Allen Ngo, 11.10.2018
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После презентации Razer Blade Pro с GTX 1080 на борту, появление более доступной конфигурации с GTX 1060 оставалось лишь вопросом времени. Через два месяца действительно появился облегченный вариант с различными конфигурациями накопителей, более компактным и легким адаптером питания и измененной системой охлаждения - все это помогло снизить цену относительно старшего товарища на GTX 1080. Возвращаясь в наши дни, мы видим, что история повторяется и в Razer решили обновить Blade 15.

Условно названный как “Blade 15 с двумя накопителями”, новый ноутбук представляет собой более доступную версию существующего “Blade 15 с одним накопителем”. Несмотря на стремление к удешевлению, новый образец содержит в себе возможности, которых нет у существующей модели. В таблице ниже приведены подробные характеристики обоих устройств, где можно наглядно оценить всю разницу между ними.

Пожалуй, главным изменением является увеличенная толщина модели с двумя накопителями (всего на пару миллиметров), но не стоит расстраиваться - остальные размеры остались нетронутыми. В Razer говорят, что утолщение было неизбежным следствием размещения отсека под 2.5-дюймовые диски (поддерживаются только модели толщиной 7 мм), порта Ethernet и более прочного шарнира, сделанного с нуля. Возможности свойственные флагманам, такие как индивидуальная RGB подсветка клавиш, 120/144 Гц дисплей и видеокарта GTX 1070 Max-Q, останутся эксклюзивными для существующей версии Blade 15.

Емкость батареи снижена с 80 до 65 Вт⋅ч (странно, корпус-то потолстел), но в Razer обещают что на автономность это не повлияет благодаря программным и аппаратным оптимизациям.

За исключением упомянутых отличий, в новом Blade 15 будет та же клавиатура, тачпад, динамики и дизайн, что и в существующей модели. Данные изменения позволят серии лучше конкурировать с другими игровыми ноутбуками, включая MSI GS65, Gigabyte Aero 15, Asus Zephyrus GX531 и недавно анонсированным Alienware m15.
Новая модель была анонсирована на мероприятии Razer в Сан-Хосе сегодня.

(Изображение: Razer)
(Изображение: Razer)

Источник(и)

Razer

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Allen Ngo, 2018-10-11 (Update: 2018-10-11)

 