Обновленный Razer Blade 15: дисплеи с частотой 144-Гц, 240-Гц или OLED, Core i7-9750H и Wi-Fi 802.11ax

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Сразу после официального анонса процессоровIntel Core H 9 поколения, производители начали показывать обновленные модели своих ноутбуков. В эти стройные ряды вошла и Razer, представив 15.6-дюймовый Blade 15 с Core i7-9750H и некоторыми внутренними улучшениями. А вот корпус остался прежним на 100%.

На данный момент появляется три новых конфигурации Blade 15. Вначале идет Blade 15 Base Model с Core i7 9 поколения, RTX 2060, опциональным 144-Гц дисплеем и поддержкой Windows Hello. Прошлогодний вариант этой модели с GTX 1060 Max-Q оснащался только 60-Гц дисплеем. Ethernet, клавиатура с RGB-подсветкой, иллюминация Chroma и отсек для 2.5-дюймовых SATA III дисков на месте.

На ступень выше в линейке идет Blade 15 Advanced Model с Wi-Fi 6 (802.11ax) и новым 240-Гц дисплеем. Благодаря такой высокой частоте и времени отклика в 4.4 мс следов за движущимися объектами практически нет. Скорее всего, это именно тот дисплей, который был установлен в HP Omen 15 на CES 2019. В качестве видеокарты может быть выбрана RTX 2070 Max-Q или RTX 2080 Max-Q, корпус идентичен предыдущему Advanced Model.

Наконец, топовая конфигурация включает 4K UHD OLED дисплей с частотой обновления 60 Гц. В данном варианте может быть установлена только RTX 2080 Max-Q.

То есть, как и ранее Blade 15 Base Model будет минимально отличаться от Advanced Model, как и описывалось в их обзорах.

Полновесных видеокарт в Blade 15 мы так и не дождались, но в Razer пообещали, что их Max-Q версии будут настроены на максимально возможную производительность. Как мы знаем видеокарты Nvidia Turing Max-Q обладают вариативным TDP, который устанавливается производителем индивидуально для каждой модели ноутбука. Мы уже видели примеры неудачной реализации с низкой производительностью таких ускорителей, так что держим кулаки за Razer.

Base Model со 144 Гц, Advanced Model с 240 Гц и Advanced Model с OLED дисплеем будут продаваться за $1999, $2399 и $3299 соответственно. На прилавках устройства появятся через пару недель. Однако, версия с OLED дисплеем по-прежнему недоступна и появится через 2 месяца (как и обещали - ближе к лету).