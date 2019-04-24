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Обновленный Razer Blade 15: дисплеи с частотой 144-Гц, 240-Гц или OLED, Core i7-9750H и Wi-Fi 802.11ax

Razer Blade 15 выпускается со 144-Гц, 240-Гц или OLED дисплеем, Core i7-9750H и Wi-Fi 802.11ax (Изображение: Razer)
Razer Blade 15 выпускается со 144-Гц, 240-Гц или OLED дисплеем, Core i7-9750H и Wi-Fi 802.11ax (Изображение: Razer)
Новый Blade 15 получил свежий процессор и различные дисплеи, включая OLED. Цена стартует с $1999.
by Allen Ngo, 24.04.2019
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Сразу после официального анонса процессоровIntel Core H 9 поколения, производители начали показывать обновленные модели своих ноутбуков. В эти стройные ряды вошла и Razer, представив 15.6-дюймовый Blade 15 с Core i7-9750H и некоторыми внутренними улучшениями. А вот корпус остался прежним на 100%.

На данный момент появляется три новых конфигурации Blade 15. Вначале идет Blade 15 Base Model с Core i7 9 поколения, RTX 2060, опциональным 144-Гц дисплеем и поддержкой Windows Hello. Прошлогодний вариант этой модели с GTX 1060 Max-Q оснащался только 60-Гц дисплеем. Ethernet, клавиатура с RGB-подсветкой, иллюминация Chroma и отсек для 2.5-дюймовых SATA III дисков на месте.

На ступень выше в линейке идет Blade 15 Advanced Model с Wi-Fi 6 (802.11ax) и новым 240-Гц дисплеем. Благодаря такой высокой частоте и времени отклика в 4.4 мс следов за движущимися объектами практически нет. Скорее всего, это именно тот дисплей, который был установлен в HP Omen 15 на CES 2019. В качестве видеокарты может быть выбрана RTX 2070 Max-Q или RTX 2080 Max-Q, корпус идентичен предыдущему Advanced Model.

Наконец, топовая конфигурация включает 4K UHD OLED дисплей с частотой обновления 60 Гц. В данном варианте может быть установлена только RTX 2080 Max-Q.

То есть, как и ранее Blade 15 Base Model будет минимально отличаться от Advanced Model, как и описывалось в их обзорах.

Полновесных видеокарт в Blade 15 мы так и не дождались, но в Razer пообещали, что их Max-Q версии будут настроены на максимально возможную производительность. Как мы знаем видеокарты Nvidia Turing Max-Q обладают вариативным TDP, который устанавливается производителем индивидуально для каждой модели ноутбука. Мы уже видели примеры неудачной реализации с низкой производительностью таких ускорителей, так что держим кулаки за Razer.

Base Model со 144 Гц, Advanced Model с 240 Гц и Advanced Model с OLED дисплеем будут продаваться за $1999, $2399 и $3299 соответственно. На прилавках устройства появятся через пару недель. Однако, версия с OLED дисплеем по-прежнему недоступна и появится через 2 месяца (как и обещали - ближе к лету).

2019 Blade 15 Base Model2019 Blade 15 Advanced Model
Дисплей FHD 144 ГцFHD 240 Гц
или
4K UHD OLED 60 Гц
Видеокарта RTX 2060RTX 2070 Max-Q
или
RTX 2080 Max-Q
Цена $1999$2399 - $3299

Источник(и)

Razer

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Allen Ngo, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 