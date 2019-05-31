Razer Chroma – единое программное обеспечение для настройки RGB-подсветки всех устройств

Больше не нужно будет устанавливать отдельное программное обеспечение для регулировки RGB-подсветки каждого отдельного элемента ПК: корпуса Lian Li, клавиатуры MSI, материнской платы ASRock, вентиляторов AMD или графической карты Zotac. Теперь, благодаря сотрудничеству с этими брендами, Razer Chroma станет единым инструментом управления.

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Если вы энтузиаст настольного ПК, то вы, вероятно, знакомы хотя бы с одним программным обеспечением для управления RGB-подсветкой. Более того, вы можете знать даже несколько таких программ. Ведь почти у каждого производителя есть свой собственный инструмент управления RGB на видеокартах, модулях оперативной памяти, материнских платах, вентиляторах, корпусах ПК, клавиатурах, мыши, мониторах и практически любом другом аксессуаре, о который только есть. Разве не было бы лучше собрать все эти инструменты в одной-единственной программе?

Компания Razer ответственно подошла к этому вопросу, создав ПО Chroma для большего количества устройств (и не только представителей семейства Razer). Chroma известна благодаря своим облачным возможностям, которые позволяют владельцам сохранять определённые цветовые схемы, а затем загружать их на разные машины Razer. Конечно, для этой функции требуется учетная запись Chroma, но она создаёт ощущение унификации всех ваших компьютеров и аксессуаров от Razer. С этого момента данная функция будет работать не только на устройствах Razer, но и на Biostar, MSI, AMD, AOC, Lian Li и других.

Многим очень нравится эта идея, потому что она призвана облегчить жизнь энтузиастам, которые постоянно разрываются между ПО компьютера и ПО различных аксессуаров. Ещё неизвестно, как эта сделка повлияет на существующее программное обеспечение для настройки RGB 25 производителей, участвующих в этом проекте. К тому же, ряд популярных производителей, таких как Corsair, Asus, Logitech или Dell Alienware, пока отсутствуют в списке.

Список 25 сотрудничающих брендов приведён ниже:

Aerocool Cougar Phanteks

AMD Ducky Silverstone

Antec EKWB Teamgroup

AOC GEIL Thermaltake

Apacer G-skill Viewsonic

ASROCK Lian Li Wooting

Biostar MSI Zadak

Bitspower Patriot Zotac

Colorful